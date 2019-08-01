Türk Telekom'un yeni CEO'su Önal'ın ilk mesajı çalışanlara

Türk Telekom CEO’luğu görevine önceki gün atanan Ümit Önal'ın ilk mesajı çalışanlara yönelik oldu.

Önal'ın yayınladığı mesajda şu ifadelelere yer verildi:

"Türk Telekom Ailesi’nin Değerli Üyeleri, Kıymetli Mesai Arkadaşlarım,

Geçmişi 180 yıla yaklaşan bu köklü kurumun siz değerli çalışanlarını en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum.

Türk Telekom Yönetim Kurulu’nun, genel müdürlük görevini şahsıma tevdi etmesinden büyük onur duyduğumu ifade eder, bu yeni dönemin hepimiz için hayırlara vesile olmasını dilerim.

Türk Telekom, Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi olarak, ülkeye hizmet sorumluluğu ve “herkes için erişilebilir iletişim” vizyonuyla çalışmaktadır. Bugün Türk Telekom, ülkemizin teknolojik ve dijital dönüşümüne yurdun dört bir yanındaki çalışanlarının yoğun gayretleriyle odaklanıp dünyanın en büyük telekomünikasyon, iletişim ve teknoloji şirketlerinden biri olmayı başarmıştır.

Geçtiğimiz yıl yüzde 12,6’lık büyüme ve 20,4 milyar TL gelir ile son 10 yılın rekorlarını kırdık. 2018 yılında 4,3 milyon net yeni abone kazanımıyla 2008’deki halka arzdan bu yana en iyi abone artışını kaydederek, toplam abone sayımızı 46 milyona yükselttik.

2019 Haziran sonu itibariyle ise toplam abone sayımızı 47 milyona, mobil abone sayımızı 22,4 milyona çıkardık. Bu yılın ilk yarısında yüzde 15,8 rekor büyümeyle halka arzdan bu yana ilk 6 aylık dönemler içindeki en yüksek gelir artışını elde ettik.

Bu başarılardaki en büyük pay, her zaman büyük hayaller kurabilen, bu hayalleri gerçekleştirebilmek için var gücüyle üreten ve bugün sayıları 30 bini aşan büyük Türk Telekom ailesinin siz fedakâr üyelerinindir.

Satış ve Müşteri Hizmetleri sonrasında Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerim sırasında sizlerle beraber bu başarıların bir parçası olmaktan gurur duyduğumu bilmenizi isterim.

Bu süreçte göstermiş oldukları destekler için başta Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Dr. Ömer Fatih Sayan’a ve çok değerli Yönetim Kurulu Üyelerimize, bugüne kadar yaptığı katkılardan dolayı Sayın Dr. Paul Doany’e teşekkürü borç bilirim.

Şimdi daha büyük hedeflere hep birlikte koşma zamanı…

Küresel güç olma hedefine doğru ilerleyen Türkiye’nin, teknolojiyi tasarlayan, geliştiren, üreten ve ihraç eden ülke olma yolunda daha güçlü adımlar atabilmesi için şirketimize de büyük sorumluluklar düşmektedir.

Türkiye’nin lider telekomünikasyon şirketi olarak; bugüne kadar olduğu gibi bu ülke için yerli ve milli teknolojiler geliştirmenin en büyük sorumluluğumuz olduğu bilinciyle bundan sonra da hareket etmeye devam edeceğiz.

Geçmişte olduğu gibi bundan sonra da çalışanlarımızın bilgi ve tecrübelerinin yolumuza ışık tutacağına yürekten inanıyorum. Bu anlamda önümüzdeki dönemde çalışanlarımızın dinamik ve dönüştürücü gücünü şirketimizin her kademesinde daha da görünür kılmak önceliklerimden biri olacaktır.

Geleceğimizin teminatı olan gençlere özel önem verip, fikirlerini daha çok görünür kılacak ve yarının genç Türkiye’sine yatırım yapacağız. Gençlerden aldığımız ilham ve sinerjiyle onların dinamik dünyasını zenginleştiren, teknoloji odaklı, yenilikçi ürün ve hizmetlerle, yine en çok gençlerin tercih ettiği bir marka olacağız.

Türk Telekom Grubu şirketleri, Türkiye’yi yeni teknolojilerle buluşturma ve bilgi toplumuna dönüşüm sürecini hızlandırma vizyonuyla ortaya koyduğu yol haritasında çalışanlarıyla bir bütün halinde çaba gösteriyor. Bu bağlamda, 5G teknolojilerinde, iştiraklerimizden Argela ile hem yurt içinde hem de yurt dışında teknoloji üreten bir ülkenin sesi olacağız. Sistem entegratörümüz Innova ile geliştirdiğimiz çözümlerimizin sayısını ve niteliğini artıracağız. Yeni nesil eğitim teknolojileri şirketimiz Sebit’le, geleceğin eğitim dünyasının kapılarını aralayacağız. Müşteri destek hizmetleri şirketimiz AssisTT ile müşteri deneyiminde zirvede olacağız. Dünyanın en önemli ve yüksek kapasiteli denizaltı veri hattı konsorsiyumuyla 17 ülkeyi fiberle denizaltından birbirine bağlayan Türk Telekom International’ın, uluslararası büyük projelerle öncü rolünü sürdüreceğiz.

Ülkemize en ileri bilgi ve iletişim teknolojilerini sunmak için yaz kış, gece-gündüz demeden vatanın dört bir yanında büyük bir aşkla çalışıyoruz. Ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandığı her köşeye aynı aşkla hizmet götürmeye devam edeceğiz.

Bu hedeflerin tamamına yine sizlerin samimi gayreti, aklı ve heyecanıyla ulaşacağız. Bunu sizlerle birlikte başarabileceğime yürekten inanıyorum.

Türk Telekom’u çok daha ileriye taşıyacak hedeflere ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız. Bu güçlü motivasyonumuzla yeni başarılara birlikte imza atacağız.

Bu duygu ve düşüncülerle hepinizi tekrar sevgi ve saygıyla selamlıyorum."