Türk Telekonm ve Huawei'den ortak test: 5G'de hız rekoru

Türk Telekom, Huawei ile birlikte canlı 5G test şebekesi üzerinde gerçekleştirdiği denemede saniyede 2.9 Gbps üzeri hızlara ulaşarak bu alanda dünya rekorunu kırdı. Bu denemeyle Türk Telekom, aynı zamanda 5G Yeni Radyo Taşıyıcı Birleştirme Teknolojisini (NR Carrier Aggregation) de ticari telefonlar ile dünyada ilk defa deneyen operatör oldu.

HEDEF YAKALANDI

Türk Telekom’un Ümraniye Teknopark Mobil Şebeke Test Merkezi’nde Huawei ile kurulan uluslararası 3GPP standartları ile uyumlu canlı 5G test şebekesi üzerinde gerçekleştirilen bu deneme ile 3.5 GHz frekansında 2 adet 100MHz’lik bant genişliğine sahip taşıyıcı kullanıldı. Deneme sonucunda, içerisinde Türk Telekom 5G uyumlu SIM kartı bulunan, 3GPP standartları ile uyumlu olan ve ticari olarak kullanılmaya başlanan Huawei Mate 20 X 5G akıllı telefonu ile en yüksek 5G hızına ulaşıldı. Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, “İlerleyen yıllarda 5G alanında kullanılacak önemli bir teknoloji olan 5G NR Carrier Aggregation teknolojisini canlı 5G test şebekemiz üzerinde başarıyla uygulayarak dünyada eşi benzeri görülmemiş hızlara ulaştık. Kullanıcılar ve operatörler için birçok fayda sağlayan bu teknoloji sayesinde 5G teknolojisinin vaat ettiği yüksek hız ve geniş kapasite hedefleri yakalanmış oldu” dedi.

TARAFTAR DA TEST ETTİ

Huawei Türkiye CTO’su Simon Pei ise “Yapılan test sırasında, 5G hızında sadece Türkiye özelinde değil, dünya çapındaki değerler göz önüne alındığında da önemli bir rekora imza attık” dedi. Bu arada Türk Telekom Stadyumu’nda cuma günü oynanan Galatasaray ve ÇAYKUR Rizespor arasındaki maç öncesinde kurulan etkinlik alanında 5G teknolojisinin hayatımıza katacağı kolaylıklar, çeşitli eğlenceli aktiviteler ile anlatıldı.