Avrupa devi Türk şirketinin oluyor

Geçtiğimiz hafta İngiliz turizm devi Thomas Cook'tan yüzde 8 hisse satın alan ve bu hamleyle dünya basınında adından söz ettiren Türk turizm şirketi Anex Tour'un, şimdi de şirketin tamamını almak için masaya oturduğu öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Anex, Londra merkezli Thomas Cook'un üst düzey yöneticileri ile satın alma için görüşmelere başladı. Görüşmelerin bir ay içinde neticelenmesi beklenirken, satın almanın gerçekleşmesi halinde Anex, dünyaki en büyük ikinci turizm şirketi olacak.

33 BİN ÇALIŞANI VAR

178 yaşında olan İngiliz Thomas Cook, Avrupa'nın ikinci büyük turizm şirketi. Filosunda 105 uçağı, 2 bin 900'den fazla ofisi ve 33 bin çalışanı olan şirket, uzun süredir ciddi mali sıkıntılar yaşıyordu. Bu sıkıntıları aşmak için ilk hamle yüzde 18 ile en büyük hissedar konumunda bulunan Çinli yatırım şirketi Fosun International'dan geldi. Çinli şirket, temmuzda Thomas Cook'a 911 milyon dolarlık kurtarma paketini masaya koydu. Ancak Fosun'un yaptığı teklif, Thomas Cook'un borsadaki değer kaybının önüne geçemedi.

DEĞERİ YÜZDE 100 ARTTI

2.2 milyar poundluk değeri olan Thomas Cook, Londra Borsası'nda Mayıs 2018'den beri yüzde 94 değer kaybetti. Anex Tour, Thomas Cook'tan geçen hafta yüzde 6.7'lik hisse almış, aynı hafta hissesini yüzde 8'e çıkarmıştı. Anex Tour'un bu hamlelerinin ardından Thomas Cook hisseleri yüzde 100 değer kazanarak son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 2 Ağustos'ta 3.45 pence olan Thomas Cook'un hisse başına değeri, yaklaşık iki kat artarak geçen hafta cuma gününü 9.11 pence ile kapattı. Pazartesi gününe 10.65 pence ile başlayan Thomas Cook hisseleri, dün 9.50 seviyesinde işlem gördü.

İKİNCİ BÜYÜK HİSSEDAR

Thomas Cook'ta en büyük hissedar yüzde 18 hisseyle Çinli Fosun International. Anex Group ise yüzde 8 hissesi ile ikinci büyük hissedar konumuna yükseldi.

48 ÜLKEDE FAALİYET GÖSTERİYOR

48 ülkede faaliyet gösteren Anex'in 18 ülkede ofisi bulunuyor. Rusya, Ukrayna, Kazakistan ve Almanya'da tur operatörlüğü yapan şirket, yılda 4 milyondan fazla kişiye turizm hizmeti veriyor. Azur Air ismiyle havayolu da bulunan şirketin filosunda 40 uçak var. Şirketin çoğunluğu Türkiye'de olmak üzere 30'dan fazla oteli bulunuyor.

KRUVAZİYER SEKTÖRÜNE DE GİRDİ

Havacılık, konaklama ve tur operatörlüğü sektörlerinde faaliyet gösteren Anex Tour, Thomas Cook'a yaptığı yatırımlara eş zamanlı olarak kruvaziyer sektörüne de girdi. Saga PLC'ye ait Saga Sapphire isimli 800 kişilik kruvaziyer gemisini satın Anex, sektöre 50 milyon dolarlık yatırım yaptı. Anex, bu hamleyle kruvaziyer gemisine sahip olan ilk Türk şirket oldu. Gemiyi 2020'de devralacaklarını anlatan Anex Tour Yönetim Kurulu Başkanı Neşet Koçkar, "Bu, kruvaziyer sektörünü öğrenme yatırımı. Devamı gelecek" dedi. Geminin ana kalkış limanının Antalya olacağını aktaran Koçkar, daha çok Rus ve Türklere yönelik hizmet vereceklerini kaydetti.

(Sabah)