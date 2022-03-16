Türk ürünlerine yoğun ilgi!

AA 16 Mart 2022 Çarşamba 01:48 - Güncelleme: 16 Mart 2022 Çarşamba 01:48

Fuara Diyarbakır'dan katılan bakliyat firması temsilci Canan Sunay, AA muhabirine, fuara katılma amaçlarının Türk mercimeğini Libya pazarına açmak olduğunu söyledi.

Sunay, "Geçmişte Türk mercimeği Mağrip ülkelerinde talep edilen bir üründü. Son zamanlarda biraz uzaklaşıldı. Fuarda da hedefimiz Türk mercimeğini tekrar Libya pazarına satmak." diye konuştu.

- TÜRKİYE VE LİBYA ARASINDAKİ OLUMLU İLİŞKİLER TİCARETE DE YANSIYOR

Fuara İstanbul'dan katılan depolama sistemleri firması temsilcisi Saniye Kurt, Libya ile uzun yıllardır çalıştıklarını ve her yıl müşteri ziyaretleri kapsamında ülkeye ziyaret gerçekleştirdiklerini belirtti.

Fuara katılma amaçlarının mevcut müşterilerine yenilerini eklemek olduğunu aktaran Kurt, "Buranın belli başlı firmalarıyla zaten çalışıyoruz. Bizim buraya gelmemiz onlara daha fazla güven veriyor. Hiç Libya'ya gelmeyen firmalardan teklif bile almıyorlar. Bu da bizi avantajlı bir hale getiriyor." dedi.

Libya ve Türkiye arasındaki olumlu ilişkilerin ticarette olumlu etkilerinin olduğunu kaydeden Kurt, "Libya'da benim en çok gözlemlediğim olay Türklerin seviliyor olması, ilişkilerin iyi olması. Umarım önümüzdeki dönemde Libya ile ilişkilerimiz olumlu yönde artacaktır." ifadesini kullandı.

- TÜRK FİRMALARI YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Fuara Gebze'den katılan plastik firması temsilcisi Cumhur Filik, fuarın başarılı geçtiğini dile getirdi.

Hem Türkiye'den hem de çevre ülkelerden birçok katılımcının fuarda boy gösterdiğini vurgulayan Filik, "Türk firmaları olarak fuarda ilgi topladığımız aşikar, buraya gelmek de kolay, Türk mallarına karşı büyük bir ilgi var." sözlerini sarf etti.

17 Mart'ta sona erecek fuarın açılışını, 13 Mart'ta Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe yapmıştı.