Türk ve Avusturyalı müteahhitler İstanbul'da buluştu! ''Tecrübelerimizi paylaşmaya hazırız''

AA 18 Ekim 2021 Pazartesi 16:54 - Güncelleme: 18 Ekim 2021 Pazartesi 17:05

Türkiye Müteahhitler Birliği ve Avusturyalı müteahhitlik sektörü yetkililerinin katılımıyla "Avusturya ve Türk İnşaat Şirketleri İçin Üçüncü Pazarlarda Finansman ve İşbirliği Olanakları" konulu panel düzenlendi.

Etkinliğin açılışında konuşan TMB Başkanı Erdal Eren, Avusturya ve Türkiye'den motivasyonu yüksek, özverili işadamlarının etkinlik süresince üçüncü ülke pazarlarında çeşitli iş birliği biçimlerini konuşacaklarını ifade etti.

Eren, salgının zorlu koşullarında Türk ve Avusturyalı inşaat firmaları ve iki ülkenin ihracat kredi kuruluşlarının bir araya gelmesinin önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Mevcut iş birliği düzeyini artırmaya yönelik karşılıklı ilgiyi pekiştirmek için ek bir adım attıklarını aktaran Eren, Gürcistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Polonya gibi üçüncü ülke pazarlarında şirketlerin inşaat alanında başarılı iş birliği deneyimlerine sahip olduklarını hatırlattı.

Erdal Eren, Türkiye Müteahhitler Birliği olarak, Avusturyalı ve Türk şirketler arasındaki iş birliğini geliştirmek için büyük bir potansiyel olduğunu düşündüklerini belirterek, "Türk müteahhitleri bugüne kadar 129 ülkede toplam 440 milyar dolarlık iş hacmi ile 11 bin proje üstlendi. Türkiye Müteahhitler Birliği, sadece inşaat alanında değil, doğrudan yatırımlarla enerji, turizm, sağlık ve ulaştırma sektörlerine yapı malzemeleri imalatında da faaliyetlerini sürdürmektedir." diye konuştu.

Son yıllarda Türk müteahhitlerinin Kamu-Özel Ortaklığı (PPP) projelerinde de önemli deneyimler kazandığını aktaran Eren, "Bu deneyim, üye firmalarımıza faaliyetlerinde kesinlikle rekabet avantajı sağlamaktadır. Yeni pazarlara girme konusundaki tecrübemizi ve enerjimizi sizlerle paylaşmaya hazırız. Ülkelerdeki aşılama hızının artması ve buna bağlı olarak kısıtlamaların gevşetilmesi, kısa sürede dünyanın çeşitli yerlerinde faaliyetlerimize yeniden başlamamıza yardımcı olacaktır." ifadelerini kullandı.

- "TÜRK MÜTEAHHİTLER AFRİKA'DA ÖNCÜLÜK EDEBİLİR, AVUSTURYALI ŞİRKETLER İSE AVRUPA'DA DESTEK VEREBİLİR"

TMB Başkanı Eren, son raporların başta Afrika olmak üzere birçok ülkede üstyapı ve altyapı projelerine duyulan ihtiyacın sinyalini verdiğini ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bağımsız Devletler Topluluğu, Orta Doğu ve Afrika'da çok aktifiz. Üçüncü ülke pazarlarına girmek için güçlerimizi birleştirebiliriz. Türk müteahhitler Afrika'da öncülük edebilir, Avusturyalı şirketler ise Avrupa'da destek verebilir. Son zamanlarda birçok ülke bize yaklaştı. Bangladeş, Endonezya, Filipinler, Sri Lanka, Türk müteahhitlik şirketlerini büyük ölçekli projeleri için teklif vermeye davet ediyor.

Bu seçenekler üzerinde birlikte çalışmaya hazırız. Türk Eximbank yönetimi de sektörümüzle yakın temas halinde. Şirketlerimiz için pastayı genişletmek amacıyla Avusturyalı meslektaşlarıyla zaten meşguller. Türk ve Avusturya firmalarının tüm bu enstrümanları ve alternatifleri önümüzdeki dönemde dünya pazarındaki projelerden daha fazla pay almak için kullanmasını umuyorum."

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney ise Türkiye ve Avusturya'nın yakın ekonomik ilişkilere sahip iki müttefik ülke olduğunu söyledi.

Güney, daha fazla küresel ekonomik ve ticari ilişkiler için hala bir potansiyel olduğuna işaret ederek, Avusturya'nın resmi ihracat destek kuruluşu Oesterreichische Kontrollbank AG (OeKB) ve Türk Eximbank'ın iki ülke arasındaki ikili ticaretin güçlenmesine katkı sağladığının altını çizdi.