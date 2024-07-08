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Ekonomi

Türk ve Japon ortaklığı! Yeni bir enerji gemisi inşa edilecek

Dünyanın en büyük yüzer elektrik santrali filosuna sahip olan Karadeniz Holding, LNG taşımacılığında faaliyet gösteren Japon MOL ile kurduğu KARMOL markası altında yeni bir enerji gemisi (powership) inşa edecek. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sedef Tersanesi'nde 5 Temmuz'da sac kesim töreni gerçekleştirilen yeni geminin Mayıs 2026'da denize inmesi hedefleniyor.

AA8 Temmuz 2024 Pazartesi 10:50 - Güncelleme:
Türk ve Japon ortaklığı! Yeni bir enerji gemisi inşa edilecek
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Karadeniz Holding'in denizcilik şirketlerinden Mitsui O.S.K Lines ile ortak girişimi KARMOL, yeni bir powership inşasına başladı.

Yüzer elektrik santralleriyle dünyanın farklı bölgelerinde elektrik ihtiyacı olan ülkelere çözüm sağlayan Karadeniz Holding'in yeni gemi inşasının, Mayıs 2026'da bitmesi hedefleniyor.

Kurulu güç kapasitesi 257 megavat olacak gemi son teknoloji motorlarla donatılacak ve elektrik üretiminde hızlı, ekonomik ve çevre dostu bir çözüm olarak ihtiyacı olan coğrafyalara enerji sağlayacak.

Sedef Tersanesi'nde gerçekleştirilen sac kesim törenine, Karadeniz Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Remzi Karadeniz ve Holding Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Karadeniz, Sedef Tersanesi İcra Kurulu Başkanı Metin Kalkavan'ın yanı sıra MOL Türkiye Genel Müdürü Cem Savaş, Bureau Veritas, Seft Dizayn, Sedef Tersanesi'nden üst düzey katılımcılar ve denizcilik sektörünün önde gelen isimleri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karadeniz Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Harezi Yılmaz, şunları kaydetti:

"2000'lerin başında yatırımına başladığımız powershiplerimizin sayısı bugün 40'ı buldu. Holding olarak dünyanın en büyük powership filosuna sahibiz ve bu alanda yatırımlarımızı sürdürüyoruz. 7 bin megavatlık kurulu gücümüzle dünyanın dört kıtasında sürdürülebilir ve kesintisiz elektrik üretiyoruz. Bugün sac kesim törenini gerçekleştirdiğimiz yeni gemimizle birlikte filomuzu daha da güçlendirmiş olacağız. İş ortağımız MOL, dünyanın en büyük denizcilik ve LNG taşıma şirketlerinden biri. MOL ile birlikte kurduğumuz KARMOL adlı şirketimizin imzasını taşıyacak yeni poweshipin kurulu güç kapasitesi 258 megavat olacak ve Mayıs 2026'da suya inecek."

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