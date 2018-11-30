TürkAkım Bulgaristan'dan geçecek
Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım doğal gaz boru hattının bir güzergahın Bulgaristan üzerinden geçeceği duyuruldu.
- AA
Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım doğal gaz boru hattının bir güzergahın Bulgaristan üzerinden geçeceği duyuruldu.
Bulgaristan Enerji Bakanı Temenujka Petkova, Parlamento'da yaptığı açıklamada, TürkAkım'ın bir güzergahının Bulgaristan üzerinden geçeceğine ilişkin Rus Enerji şirketi Gazprom'dan resmi bir açıklama geldiğini söyledi.
Petkova'ya göre karar, Bulgaristan'ın ekonomik durumunun analizi ve piyasa değerlendirmesi sonucu alındı.
Bulgaristan üzerinden yapılacak doğal gaz aktarım miktarı ve aktarımın süresine ise sonraki aşamalarda karar verilecek.
Rusya ile Bulgaristan, bir süredir TürkAkım güzergahına ilişkin görüşmelerde bulunuyordu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.