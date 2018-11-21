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TürkAkım ‘ilk’lere sahne oldu

Rus gazını Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak iki hattan oluşan TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı’nın derin sulardaki boru döşeme işlemi birçok ilke ve rekora sahne oldu.

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Proje, özel olarak tasarlanan dünyanın en büyük inşaat gemisi Pioneering Spirit’in ilk işi oldu. TürkAkım kapsamında derin sularda geçen yıl haziranda doğal gaz boru hattı yapım çalışmalarına başlayan Pioneering Spirit gemisi, 26 Ağustos’ta bir günde 6.27 kilometre boru döşeyerek dünya rekoru kırdı. Proje boyunca iki hat için toplamda bin 860 kilometre boru döşeme işlemi öngörülen yaklaşık 1.5 yıllık sürede tamamlandı. Gemide haftada 250 kilogram pirinç ve 11 bin adet yumurta tüketildi. Mutfak için süt, sebze-meyve ve konserve yiyeceklerin büyük bir kısmı da Türkiye’den tedarik edildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 19 Kasım’da derin sularda döşenecek son boru düzenlenen törenle denize gönderilmişti.

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