TürkAkım karaya çıktı
Türkiye’yi bölgesinde enerji üssü haline getirecek olan TürkAkım projesi Kıyıköy’den karaya çıkıyor. Bugün gerçekleşecek törene Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin katılacak.
Rus gazını Türkiye’ye ve Avrupa’ya taşıyacak TürkAkım projesi bugün karaya çıkıyor. Başkan Erdoğan bugün, Türk Akımı projesinin deniz etabının tamamlanması nedeniyle düzenlenen törene katılmak üzere Türkiye’ye gelecek olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i ağırlayacak. Erdoğan ve Putin, Türk Akımı projesinin önemli bir etabının tamamlanması dolayısıyla dünyaya önemli mesaj vermiş olacak. Enerji üzerinden hem AB, hem de ABD tarafında Türkiye’nin elini güçlendirecek projenin tamamı gerçekleştiğinde, her biri 15 milyar 750 milyon metreküp kapasiteli 4 boru hattı ile Rus doğalgazın Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınması planlanıyor. TürkAkım, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir gibi Türkiye’nin batısındaki sanayi kentlerine doğalgaz sağlayarak bölgedeki üretimin güvencesi olacak.
‘İLİŞKİLEİRMİZ SAĞLAM’
Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nin, Türkiye ile Rusya arasındaki en önemli ve stratejik projelerden biri olduğunu belirterek, “Böyle projeler, uzun yıllar boyunca ekonomik alandaki iş birliğimizin temelini oluşturacak” dedi. Novak, ayrıca Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) Rusya ile Türkiye arasında dönüm noktası olan projelerden biri olduğunun altını çizerek, “Proje şu anda tümüyle Rusya tarafından finanse ediliyor. Ancak projeye Türk yatırımcıları da çekmek istiyoruz. Türk şirketlerinin projeye katılımı, ülkelerimiz arasındaki ilişkileri geliştirirken karşılıklı yatırımları çeşitlendirecektir. Aynı zamanda, Türk ortaklarımız bu tür projelerin uygulanması konusunda deneyim sahibi olacaklar” dedi.
LİRA İLE TİCARET ARTTI
Novak, Rusya ve Türkiye arasında ticarette ulusal para birimi kullanımının çok önemli olduğunu belirterek, “İkili ticaretimizde Türk Lirası ve Rus Rublesi’nin kullanımının artırılması için görevlendirildik. Uluslararası kısıtlamalar nedeniyle oluşabilecek riskleri indirgemek için mali sistemlerimizi geliştiriyoruz. Rusya’nın Türkiye’ye ihracatında ulusal para biriminin payı yüzde 12’ye çıkarken, Türkiye’nin Rusya’ya ihracatında bu oran yüzde 40’a ulaştı. Aynı zamanda Moskova Borsası’nda da lira üzerinden işlemlere başlandı” dedi.
TÜRKiYE’Yi ENERJiDE ÜS YAPACAK
2015’te inşaatına başlanan Proje kapsamında, iki boru hattının inşa edilmesi öngörülüyor. Projenin ilk etabında inşa edilen boru hattı Türkiye’ye, ikinci boru hattı da Türkiye toprakları üzerinden Yunanistan ve oradan da Avrupa’ya ulaşacak. Her biri 15 milyar 750 milyon metreküp kapasiteli 4 hattan oluşması öngörülen Türk Akımı’nın 910 kilometresi Karadeniz’in altından geçecek. Trakya’dan Türkiye topraklarına ulaşacak olan boru hattının karada 260 kilometre boyunca uzanacak. Yılda 63 milyar metreküp gaz taşıması öngörülen hattan Türkiye’nin yılda yaklaşık 14 milyar metreküp doğalgaz alması planlanıyor. Kalan 49 milyar metreküp gazın ise Avrupa’ya ihracı düşünülüyor.
Rus turist sayısı rekor kıracak
Türk vatandaşlarına yönelik vize konusunu da değerlendiren Novak, 1 Kasım’da vize konusuna ilişkin çeşitli müzakereler yapıldığını aktardı. Novak, hizmet pasaportu ve taşıt şoförlerine yönelik vize uygulamasına ilişkin tekliflerini ilettiklerini belirterek, “İlişkilerimizin geliştirilmesi adına, vatandaşlarımızın ve iş insanlarımızın vize serbestliğine yönelik adımlarımızı atıyoruz” dedi. Bu kapsamda iki ülke arasında turizm alanında da iş birliğinin arttığına dikkati çeken Novak, “Bu yıl Türkiye’yi ziyaret eden Rus turist sayısında muhtemelen rekor kıracağız. Geçen yıl yaklaşık 4,7 milyon Rus turist Türkiye’yi ziyaret ederken, bu rakamın 2018’de 6 milyona ulaşmasını bekliyoruz. Türk turistlerin de elbette ülkemizi daha fazla ziyaret etmesini bekliyoruz” diye konuştu.
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