TürkAkım ve TANAP'tan 97 milyar metreküp gaz taşındı

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 8 Ocak 2020'de açılışı yapılan TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı üzerinden bugüne kadar Türkiye'ye 26,7 milyar metreküp, Avrupa'ya ise 30,5 milyar metreküp gaz sevkiyatı yapıldı.

Söz konusu hat üzerinden geçen yıl Türkiye'ye 8,6 milyar metreküp, Avrupa'ya ise 12,5 milyar metreküp gaz ulaştırıldı.

TürkAkım, her biri 15,7 milyar metreküp olmak üzere toplam 31,5 milyar metreküp gaz taşıma kapasitesine sahip iki hattan oluşuyor. İlk hat üzerinden Türkiye'ye, ikinci hat üzerinden ise Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ ve Gazprom'un eşit ortaklığında kurulan TürkAkım Gaz Taşıma AŞ tarafından Avrupa'ya gaz aktarılıyor.

- TANAP'TAN 40 MİLYAR METREKÜP GAZ AKIŞI SAĞLANDI

Güney Gaz Koridoru'nun "belkemiği" niteliğindeki TANAP'tan geçen yıl Türkiye'ye 5,8 milyar metreküp ve Avrupa'ya 11,3 milyar metreküp gaz sevk edildi.

Boru hattının faaliyete geçtiği günden bu yana ise Türkiye'ye toplam 20,5 milyar metreküp, Avrupa'ya da 19,5 milyar metreküp gaz taşınmış oldu.

Böylece, TürkAkım ve TANAP üzerinden faaliyete geçtikleri dönemden bu yana yapılan gaz sevkiyatı miktarı toplamda 97 milyar metreküp seviyesine ulaştı.

Gürcistan-Türkiye sınırında Posof'tan başlayan TANAP, 20 il, 67 ilçe ve 600 köyden geçerek Yunanistan sınırında Avrupa ülkelerine gaz iletimi yapan Trans Adriyatik Boru Hattı'na (TAP) bağlanıyor.

TANAP'ın Gürcistan-Türkiye sınırından Eskişehir'de bulunan çıkış noktasına kadar olan kısmı 30 Haziran 2018'de devreye alınırken, Eskişehir'den Türkiye-Yunanistan sınırına kadar olan kısmı ise Ekim 2019 sonunda devreye alındı. Avrupa'daki tesislerinin devreye alınmasıyla birlikte 31 Aralık 2020 itibarıyla TAP Boru Hattı üzerinden Avrupa'ya ticari gaz akışı başladı.