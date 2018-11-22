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TürkAkım’ın Avrupa ayağına Güney Akım rotası

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Gazprom’un, TürkAkım gazını Avrupa’ya 2014’te iptal edilen Güney Akım projesine benzer bir rota üzerinden taşımaya karar verdiği iddia edildi. Buna göre doğal gaz Avrupa’ya Yunanistan üzerinden değil, Bulgaristan üzerinden girecek. Kommersant gazetesinin haberine göre, TürkAkım’ın Avrupa’ya uzanacak hattının geçeceği güzergah belirlendi. 

İHALELER YOLDA

Buna göre Gazprom, TürkAkım projesinin Avrupa’ya uzanacak hattının Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan ve Slovakya’dan geçmesine karar verdi. TürkAkım üzerinden Bulgaristan ve Sırbistan’a doğal gaz sevkiyatının 2020’de başlamasının beklendiğine işaret edilen haberde, Macaristan’a sevkiyatın ise 2021’de başlayacağı ve böylece söz konusu ülkelerin Ukrayna üzerinden doğal gaz alımını durdurabileceği ifade edildi. Gazprom tarafından 2014’te iptal edilen Güney Akım projesinde önerilen rotanın benzerinin planlandığı kaydedilen haberde, Avrupa’da projeye yönelik itirazların devam edeceği ancak Gazprom’un bu kez mevzuatlara daha uygun hareket edeceği belirtiliyor. Haberde, Bulgartransgaz şirketinin Ocak 2021’e yönelik Türkiye’ye girecek 15.8 milyar metreküplük doğal gaz kapasitesi için ihaleye çıkacağı, Macaristan, Slovakya ve Avusturya’nın da benzer ihaleler düzenleyeceği ifade edildi. 

ALTERNATİF ROTALAR

Söz konusu rotanın hayata geçmesi halinde Gazprom’un, Ukrayna üzerinden gönderilen doğal gazı 2022’den itibaren kesebileceği öne sürülüyor. Rus gazını Türkiye’ye, Türkiye üzerinden de Avrupa’ya taşıyacak TürkAkım doğal gaz boru hattı her biri yıllık 15.75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşacak. Projede ikinci hattın Yunanistan üzerinden İtalya’ya veya Bulgaristan üzerinden Sırbistan’a ulaştırılması değerlendirilen güzergahlar arasında bulunuyordu.

Görevini tamamladı geri döndü

TürkAkım’ında boru döşeme işlemi gerçekleştiren dünyanın en büyük inşaat gemisi ‘Pioneering Spirit’ İstanbul Boğazı’ndan geçti. Rus gazını Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak iki hattan oluşan TürkAkım’ın derin sulardaki boru döşeme işlemi,  ‘Pioneering Spirit’ tarafından gerçekleştirildi. 382 metre uzunluğa ve 124 metre genişliğe sahip gemi görevini hafta başında tamamlamıştı. Dev gemi Boğaz’ı 5 saatte geçti.

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