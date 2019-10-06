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Türkçe konuşan ülkelerden iş zirvesi

Türkçe konuşan ülkeler ilk kez düzenlenen İş Forumu’nda buluştu. Taşkent’teki zirvede 600’den fazla işadamı ikili görüşmeler yaparak ortak yatırım ve ticaret alanlarını görüştü.

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Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi) tarafından düzenlenen Türk İş ve Yatırım Birinci Forumu Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te yapıldı. Türk Keneşi ve Özbekistan Hükümeti iş birliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen Türk İş ve Yatırım Forumu’na Azerbaycan, Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Macaristan’dan 600’dan fazla iş adamı ve yetkili katıldı. Forumun açılışında konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 15 Ekim’de Bakü’de düzenlenecek zirvede, Özbekistan’ın  Türk Keneşi’ne üye olacağını kaydederek Türk dünyasının iş adamları olarak, bundan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. 

ORTAK İSTİŞARE TOPLANTISI

Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Cemşid Koçkarov ise ülkedeki yapısal ve ekonomik alanlarda geniş kapsamlı reformlar yapılmakta olduğunu söyledi. Forum kapsamında ayrıca Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Macaristan ve Özbekistan ticaret ve sanayi odaları başkanlarının katıldığı Ortak Türk Ticaret ve Sanayi Odası İstişare Toplantısı düzenlendi. Forumun ardından altı ülke işadamları arasında ikili iş ve yatırım görüşmeleri yapıldı.

İŞ BiRLiĞiNi ARTIRALIM

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu kabul etti. Görüşmede Mirziyoyev, iki ülke arasındaki dostluk, ortaklık ve çok yönlü iş birliğinin niteliksel olarak yeni bir seviyeye yükselmesinden duyduğu memnuniyeti belirtti. Hisarcıklıoğlu da samimi karşılamadan dolayı teşekkür ettiği Mirziyoyev’e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamı ve iyi dileklerini iletti. Görüşmede, iki ülke devlet başkanlarının son yıllarda gerçekleştirdiği üst düzey karşılıklı ziyaretlerin yapıcı siyasi diyalog ve iş birliğinin artırılması için sağlam bir altyapı teşkil ettiği vurgulandı.

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