Turkcell ve Huawei’den akıllı şehir ortaklığı 

Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell ile Çin’in teknoloji devi Huawei, 5G alanında sürdürdükleri işbirliğini bir adım öteye taşıyor. 5G çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Turkcell, bu alanda yeni bir işbirliği anlaşmasına daha imza attı. Turkcell ve Huawei imzalanan protokol ile Türkiye’ye 5G teknolojisine dayalı akıllı şehirler kazandırmak için ortak çalışmalara başlayacak. Çin’de gerçekleştirilen ve Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça ve Huawei Bilgi ve İletişim Teknolojileri Komitesi Başkanı Li Dafeng’in hazır bulunduğu protokol töreninde imzaları Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin ve Huawei Radyo Ürünleri Çözümleri ve Pazarlama Başkanı Wang Zhongtao attı.

KATMA DEĞER İÇİN

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, “Turkcell olarak her alanda, ülkemize en yeni ve en gelişmiş teknolojileri kazandırmak için uluslararası işbirliklerine imza atmaya devam ediyoruz. Bu işbirliklerinin yapılması ülkemizin yeni nesil iletişim teknolojilerine sahip olması ve özellikle 5G’de öncü rol üstlenmesi adına son derece önem taşıyor. Huawei ile yaptığımız bu işbirliği de bu yönde atılmış büyük bir adımdır” dedi. Turkcell’in bu çalışmalarla, Türkiye’de 5G’nin ticarileştirilmesi ve geleceğin teknolojilerini üretme konusunda gelişmeye devam edeceğini vurgulayan Akça, AR-GE çalışmalarının ve üretimlerinin ülkemizde yapılması konusunu Huawei yöneticileri ile istişare ettiklerini ifade ederken “Geleceğin çözümlerini geliştirerek, katma değer yaratan işlerdeki öncülüğümüzü sürdürüyoruz” dedi. Huawei Bilgi ve İletişim Teknolojileri Komitesi Başkanı Li Dafeng ise bu işbirliğinin Huawei’ye Türkiye ve merkezi Asya bölgesinde dijital endüstri dönüşümü için fırsat sağladığını belirtti.