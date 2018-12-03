Turkcell ve Huawei Kıbrıs’ı akıllandırıyor
Kıbrıs’ın da 4.5G teknolojisinden yararlanması ve trafikte akıllı şehir uygulamaları için Turkcell ile Huawei el ele verdi. Önceki gün imzalanan protokol uyarınca, iki şirket ülkenin teknolojik alt yapısını yenileyecek.
- YAŞAR KIZILBAĞ
Turkcell ve Çinli teknoloji şirketi Huawei’nin iş birliğinin yeni sahnesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti oldu. KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Lefkoşa Belediyesi ile Turkcell’in iştiraki Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Huawei, KKTC’nindijital dönüşümünde dönüm noktası oluşturacak iyi niyet protokolüne imza attı.
TRAFİK DÜZENLEMESİ
Düzenlenen protokol törenine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden ve Huawei Türkiye Genel Müdürü Li Shen katıldı. Protokole göre Kuzey Kıbrıs Turkcell, ilk olarak Lefkoşa’da yaşam kalitesini artıracak akıllı şehir çalışmaları kapsamında akıllı sinyalizasyon sistemi kuracak. Seçilecek pilot bölgede kullanıma sunulacak olan bu çözüm kapsamında sinyalizasyonda yapılacak iyileştirmeler ile vatandaşların trafikte geçirdikleri zaman azaltılacak.
4.5G TEKNOLOJİSİ İÇİN
Kıbrıs’ın bir üniversiteler ülkesi olduğunu belirten Terzioğlu, “KKTC eğitim, sağlık ve turizmde müthiş potansiyeli olan bir ülke. Bugün Belarus’ta 230 Ar-Ge mühendisimiz var. Çünkü orası gerçek anlamda üniversiteler ülkesi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de öyle. Müthiş bir dinamizm ve bilgi üretiliyor. Benim hayalimde KKTC’yi bir mobil yazılım fabrikası olarak görmek var. Bunun için Kıbrıs’ın yeni nesil iletişim teknolojileriyle altyapısını güçlendirmesi ve 4.5G’ye kavuşması gerekiyor. Çalışmalar son hızla ara vermeden sürüyor. İnşallah 2019’da KKTC’yi aynı Türkiye’de olduğu gibi dünyanın en iyi altyapısına kavuşturacağız” dedi.
SİNYALİZASYON YENİLENİYOR
İmzalanan protokol ile ilgili detaylı bilgiler veren Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden, “Bu protokole imza atan tüm paydaşlar KKTC’de dijital dönüşümle ilgili neler yapılabileceği, nasıl yapılabileceği ve hangi alanlarda bu dönüşümün öncelikli başlatılması gerektiğine dair çalışma yaparak bir yol haritası oluşturacak. Bu iyi niyet protokolünün yanı sıra Bakanlığımızın ve Belediyemizin uygun görüp bize göstereceği bir kavşakta akıllı sinyalizasyon sistemini Huawei ve Turkcell olarak bizler ilk örnek uygulama olarak kuracağız” dedi.
Teknolojik dönüşüm şart
Huawei Türkiye Genel Müdürü Li Shen ise, amaçlarının KKTC’yi son teknolojinin üssü yapmak olduğunu söyledi. Shen “Akıllı şehir ve dijital ekonomi, dünyadaki tüm hükümetler tarafından yeni ekonomi motoru olarak kabul edilmiştir. Dijital dönüşümü gerçekleştirmek için şehir ve ülkenin de akıllı olması gerekir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetinin dijital ekonomisine verdiği önemi büyük sevinçle gördük” diye konuştu.
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