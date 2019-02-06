Turkcell’den rest
Huawei satışlarda Apple’ı geride bırakınca ABD tarafından ‘bilgi hırsızlığıyla’ suçlandı. Türkiye’deki 5G ortağı Turkcell’in Genel Müdürü Terzioğlu Huawei’ye sahip çıkarak “İşbirliği sürüyor” dedi.
Akıllı cep telefonu pazarında Çinli Huawei’in ABD’li Apple’ı geçmesi üzerine ABD, ticari sırları çalmaktan bankaları dolandırmaya kadar bir dizi suçlama yönelterek, şirketin yöneticilerini yargılama hamlesi başlatmıştı. Bu süreçte Turkcell’in Huawei ile 5G altyapısı için çalışmalar yürüttüğü için yaptığı işbirliği de gündeme geldi.
ÇALIŞMALARA DEVAM
Konuyla ilgili spekülasyonlara yanıt veren Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu “Ne zaman ki ‘beklenmedik’ bir şirket rekabette öne geçerse hemen önü kesilmeye çalışılıyor. Kimse bizden kanıtlanmamış iddialara göre hareket etmemizi beklememeli. Turkcell, Huawei ile çalışmaya devam edecektir” dedi. Terzioğlu, dijital emperyalizmin kişisel verileri izinsiz olarak işleyerek bireyi her alanda kuşattığını ve kararlarını manipüle etmeye çalıştığını aktararak, “Mesele; sadece kişisel verilerin güvenle saklanması değil, global birkaç şirketin her şeye karar verme hevesidir” diye konuştu. Terzioğlu, şunları kaydetti: “Huawei ile ilgili yaşanan durum oldukça karmaşık. Akıllı telefon pazarında yaşanan kıyasıya rekabet ve 5G altyapısında kimin söz sahibi olacağı mücadelesini göz ardı ederek Huawei’nin karşı karşıya olduğu durumu değerlendirmek doğru olmayacaktır. Hatırlarsanız geçen sene de başka bir akıllı telefon üreticisi hakkında da sürekli olumsuz haberler yapılıyordu. Bakıyorsunuz, ne zaman ki ‘beklenmedik’ bir şirket rekabette öne geçerse hemen önü kesilmeye çalışılıyor. Kimse bizden kanıtlanmamış iddialara göre hareket etmemizi beklememeli.”
PAZARIN % 14’ÜNÜ ALINCA SAVAŞ BAŞLADI
Ticari savaşın arkasında Çinli Huawei’nin Apple’ı tahtından etmesi yatıyor. 7 yılda piyasanın en önemli oyuncusu haline gelen Huawei, Apple’ın satışlarına ciddi darbe vurdu. Ardından ise ticari sırları çalmakla suçlanmaya başladı. Bugün akıllı cep telefonu pazarının yaklaşık yüzde 14’ü Huawei’in elinde bulunuyor. Şirket aynı zamanda 5G teknolojinin alt yapısını oluşturma konusunda da ağırlığını koydu.
VERİ GÜVENLİĞİ ÖNEMLİ
Terzioğlu, Turkcell’in yerli ve milli teknolojiler geliştirme konusundaki girişimlerinin öneminin yaşanan gelişmeler ile bir kez daha net biçimde ortaya konduğunu belirterek, “Veri güvenliği tüm dünyada gündemde olan bir milli güvenlik meselesi. Son dönemde birçok Batılı şirketin kişisel verileri güvence altına alma konusundaki başarısızlıklarına şahit olduk. Bu konularla alakalı da çok sayıda dava ve soruşturma devam ediyor. Bu nedenle potansiyel risklerin farkındayız” dedi. Terzioğlu, Huawei’in güvenilir bir iş ortağı olduğunu da ifade etti.
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