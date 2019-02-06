Turkcell’den rest

Akıllı cep telefonu pazarında Çinli Huawei’in ABD’li Apple’ı geçmesi üzerine ABD, ticari sırları çalmaktan bankaları dolandırmaya kadar bir dizi suçlama yönelterek, şirketin yöneticilerini yargılama hamlesi başlatmıştı. Bu süreçte Turkcell’in Huawei ile 5G altyapısı için çalışmalar yürüttüğü için yaptığı işbirliği de gündeme geldi.

ÇALIŞMALARA DEVAM

Konuyla ilgili spekülasyonlara yanıt veren Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu “Ne zaman ki ‘beklenmedik’ bir şirket rekabette öne geçerse hemen önü kesilmeye çalışılıyor. Kimse bizden kanıtlanmamış iddialara göre hareket etmemizi beklememeli. Turkcell, Huawei ile çalışmaya devam edecektir” dedi. Terzioğlu, dijital emperyalizmin kişisel verileri izinsiz olarak işleyerek bireyi her alanda kuşattığını ve kararlarını manipüle etmeye çalıştığını aktararak, “Mesele; sadece kişisel verilerin güvenle saklanması değil, global birkaç şirketin her şeye karar verme hevesidir” diye konuştu. Terzioğlu, şunları kaydetti: “Huawei ile ilgili yaşanan durum oldukça karmaşık. Akıllı telefon pazarında yaşanan kıyasıya rekabet ve 5G altyapısında kimin söz sahibi olacağı mücadelesini göz ardı ederek Huawei’nin karşı karşıya olduğu durumu değerlendirmek doğru olmayacaktır. Hatırlarsanız geçen sene de başka bir akıllı telefon üreticisi hakkında da sürekli olumsuz haberler yapılıyordu. Bakıyorsunuz, ne zaman ki ‘beklenmedik’ bir şirket rekabette öne geçerse hemen önü kesilmeye çalışılıyor. Kimse bizden kanıtlanmamış iddialara göre hareket etmemizi beklememeli.”