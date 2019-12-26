Turkcell’den yerli e-posta

26.12.2019 02:04 - Güncelleme: 26.12.2019 02:04

Türkiye geçen hafta servis sağlayamayan Google ve Gmail nedeniyle sıkıntı yaşanan Türkiye’de, Turkcell’in yerli e-posta servisi YaaniMail devreye alındı. Türkiye’nin e-posta platformu YaaniMail kurumsal ve bireysel kullanıcıların hizmetine sunuldu. Mobil uygulaması Turkcell abonelerinin internet paketini harcamayacak olan YaaniMail’in kullanıcı bilgileri Türkiye’de saklanarak yurtdışına çıkmayacak. YaaniMail, Turkcell’in Ar-Ge departmanındaki mühendisler tarafından geliştirildi. @yaani.com uzantısıyla hizmet verecek olan platform, küresel rakiplere karşı güçlü bir yerli alternatif sunarken, güvenlik açısından da önemli bir işlev görecek. YaaniMail kullanıcılarının bilgisi Turkcell’in veri merkezlerinde depolanacak.

YERLİLEŞMEK ADINA

Bir yıl içinde 2 milyon kayıtlı kullanıcıya ulaşmayı hedefleyen YaaniMail, hem e-posta hem takvim özelliklerini bir arada sunacak. Hizmete yeni girmesi sayesinde ad-soyad ile e-posta adresi alınabilen platformun mobil uygulaması, Turkcell abonelerinin internet paketinden harcamadan kullanılabilecek. Kurumsal kullanıcılarına Türk Lirası ile lisans almanın yanı sıra kendi alan adları ile hizmet imkanı sağlayan YaaniMail’de 7 gün 24 saat Türkçe destek veriliyor. Türkiye’yi YaaniMail ile tanıştırmaktan ötürü büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ “Yine tamamıyla Türkiye’nin uygulaması olan bir servis geliştirdik. Turkcell olarak Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalsın prensibiyle yerli dijital servislere devam ediyoruz. Ülkeler kadar kurumlar ve kişilerin de datalarına sahip çıkmasını istiyoruz. Türkiye’den global ölçekte teknoloji markaları çıkmasını istiyorsak bu uygulamaları kullanmamız da kritik önem taşıyorYerli ürünler de çok önem arz ediyor” dedi.