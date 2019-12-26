Turkcell’den yerli e-posta

Türkiye geçen hafta servis sağlayamayan Google ve Gmail nedeniyle sıkıntı yaşanan Türkiye’de, Turkcell’in yerli e-posta servisi YaaniMail devreye alındı. Türkiye’nin e-posta platformu YaaniMail kurumsal ve bireysel kullanıcıların hizmetine sunuldu. Mobil uygulaması Turkcell abonelerinin internet paketini harcamayacak olan YaaniMail’in kullanıcı bilgileri Türkiye’de saklanarak yurtdışına çıkmayacak. YaaniMail, Turkcell’in Ar-Ge departmanındaki mühendisler tarafından geliştirildi. @yaani.com uzantısıyla hizmet verecek olan platform, küresel rakiplere karşı güçlü bir yerli alternatif sunarken, güvenlik açısından da önemli bir işlev görecek. YaaniMail kullanıcılarının bilgisi Turkcell’in veri merkezlerinde depolanacak.
YERLİLEŞMEK ADINA
Bir yıl içinde 2 milyon kayıtlı kullanıcıya ulaşmayı hedefleyen YaaniMail, hem e-posta hem takvim özelliklerini bir arada sunacak. Hizmete yeni girmesi sayesinde ad-soyad ile e-posta adresi alınabilen platformun mobil uygulaması, Turkcell abonelerinin internet paketinden harcamadan kullanılabilecek. Kurumsal kullanıcılarına Türk Lirası ile lisans almanın yanı sıra kendi alan adları ile hizmet imkanı sağlayan YaaniMail’de 7 gün 24 saat Türkçe destek veriliyor. Türkiye’yi YaaniMail ile tanıştırmaktan ötürü büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ “Yine tamamıyla Türkiye’nin uygulaması olan bir servis geliştirdik. Turkcell olarak Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalsın prensibiyle yerli dijital servislere devam ediyoruz. Ülkeler kadar kurumlar ve kişilerin de datalarına sahip çıkmasını istiyoruz. Türkiye’den global ölçekte teknoloji markaları çıkmasını istiyorsak bu uygulamaları kullanmamız da kritik önem taşıyorYerli ürünler de çok önem arz ediyor” dedi.
Kurumlar Turkcell ile e-Şirket’e geçecek
Turkcell’in yenilikçi iş uygulaması e-Şirket, kurumların e-Dönüşüm süreçlerine katkı sağlarken aynı zamanda vergi ile ilgili yasal zorunluluklarını da yerine getirmelerine imkan tanıyor. Bu kapsamda 1 Ocak 2020 itibarıyla e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter uygulamalarına geçiş yapma zorunluluğuna çözüm sunan Turkcell, e-Dönüşüm platformu e-Şirket ile uçtan uca çözüm sunarak kağıt fatura kullanımını en aza indiriyor.
DOĞRU YOLDAYIZ
Konuyla ilgili açıklamasında Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata şunları söyledi: “Dijital İş Çözümleri şirketimiz ile sektörlere özel çözümler sunarak kurumların dijital dönüşüm yolculuklarına eşlik ediyoruz. 2019-2023 Tahminleri ve 2018 Analizleri Raporu’na göre; 2017 yılında 10’uncu sırada yer alırken, 2018’de yüzde 128.4 büyümeyle 3’üncü sıraya yükseldik. “