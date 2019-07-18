Turkcell’in BİP’i Antarktika’ya ulaştı

Türk mühendis ve yazılımcıları tarafından geliştirilen; arama motoru, e-posta hizmetleri, anlık mesajlaşma, TV ve müzik platformlarıyla Turkcell, Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük ediyor. Türkiye’nin en çok indirilen yerli uygulaması BiP dahil birçok aplikasyonun geliştiricisi olan Turkcell, tüm dijital servislerini ‘Türkiye’nin Uygulamaları’ çatısı altında paylaşıyor.

450 MİLYON MESAJ

Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, Turkcell’in dijital servisleriyle ilgili vizyon ve son gelişmeleri aktardı. Tansuğ, “Şu ana kadar toplam uygulama indirme sayımız 200 milyona yaklaştı. İletişim ve yaşam platformumuz BiP, Türkiye’nin en çok indirilen yerli uygulaması oldu. 38 milyondan fazla indirildi ve 192 ülkede kullanıcısı var. Günlük 450 milyon mesaj gönderiliyor, Antarktika’da bile BiP kullanıcısı var” dedi.

Uygulamaların büyük ilgi çektiğini anlatan Tansuğ “Bireysel bulut platformumuz lifebox’ta toplam depolanan dosya sayısı 8 milyon akıllı telefonun hafızasını dolduracak kapasiteye erişti. Müzik platformumuz fizy’de yıllık şarkı dinleme sayısı

3 milyara ulaştı. Dergilik’te bugüne kadar indirilen yayın sayısı 211 milyon. TV+’ta günlük mobil TV izleme süresi 85 dakika. En fazla 4K kanal bugün TV’ta. Arama motorumuz Yaani’nin indirilme sayısı 9 milyona ulaştı. Tüm dijital servislerimizle milyonlarca kullanıcının hayatına dokunuyoruz. Kullanıcılarımızın gününün 24 saatini yani 1440 dakikasını dolduracak servislerle varız” ifadelerini kullandı.

YAANİ ASİSTAN GELİYOR

Tansuğ dijital servislerle ilgili yakın zamanda gerçekleşecek yenilikleri de paylaştı: “Daha iyi bir deneyim sunmak amacıyla Dergilik uygulaması geliştirilmeye devam ediyor. Önümüzdeki dönemde Dergilik uygulaması içinde sesli kitap ve e-kitap özelliklerinin yer almasını planlıyoruz. Yaani’nin bir sonraki yeniliği YaaniMail, ardından da YaaniAsistan gelecek. TV+ farklı dil ve operatör seçenekleri sağlayacak.”