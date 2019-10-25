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Turkcell'in tüm hediyeleri artık Hediye Havuzu'nda

Dijital Operatör uygulamasına yeni eklenen Hediye Havuzu ile bireysel müşteriler Turkcell’den kazandıkları ve kazanabilecekleri tüm hediyeleri ve ayrıcalıkları tek alanda görerek takip edebiliyor.

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Turkcell sunduğu tüm hediye ve fırsatları Dijital Operatör uygulamasının eğlenceli ve dinamik tasarımında bir araya getiriyor. Kullanıcılar, Hediye Havuzu’na girerek Salla Kazan’dan Sürpriz Nokta’ya, #senyapdiye hediyelerinden dönemsel avantajlara kadar tüm faydaları herkesten önce öğrenip inceleyebiliyor ve kazanabilecekleri kanallara yönlendiriliyor. Turkcell Platinum, GNÇ, Paycell gibi ayrıcalıklar sunan uygulamalara da Hediye Havuzu içerisinden erişilebiliyor.  Üstelik son bir yıl içinde kazanılan geçmiş hediyeleri de Hediye Havuzu’nda görüntülemek mümkün. 
 
Serkan Öztürk: “Turkcell’li olmanın avantajlarını Hediye Havuzu’nda topluyoruz”
Aylık 14,5 milyon kullanıcının, 700 milyondan fazla işlem gerçekleştirdiği Dijital Operatör uygulamasına Hediye Havuzu alanını da ekleyerek müşterilere uçtan uca eşsiz dijital deneyim yaşatmak için çalışmaya devam ettiklerini belirten Turkcell Müşteri Deneyimi ve Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk, “Dijital Operatör’de yer alan yapay zekalı Turkcell asistan, otomatik arama bağlantı kontrolü, konum bildirerek network şikayeti iletip takip etme, kişiye özel hatırlatmalar ve dijital mağaza gibi birçok çözümle müşterilerimizin hayatını kolaylaştırırken;  Salla Kazan, #senyapdiye, Sürpriz Nokta, Hediye Yarışı gibi kampanyalarla da hayatı daha eğlenceli hale getiriyoruz. Son üç yılda sadece Salla Kazan ile 1 milyar adetten fazla hediye verdik. Hediye Havuzu ile birçok kanal ve uygulamamız üzerinden verdiğimiz bu hediyeleri ve geçmişte kazanılmış hediyeleri tek bir alanda toplayarak, müşterilerimizin kolayca erişimine sunuyoruz. Turkcell’li olmanın avantajlarını artık Hediye Havuzu’nda topluyoruz” dedi.
 
1 GB internet hediyesiyle geliyor
Hediye Havuzu’nun gelişine özel, tüm bireysel müşterilere yurt içi kullanımlarında geçerli günlük 1 GB internet armağan ediliyor. Müşteriler bu hediyeyi Dijital Operatör Uygulaması Hediye Havuzu alanından 14 Kasım’a kadar diledikleri bir günde aktif hale getirip kullanabilecek ya da sevdiklerine hediye edebilecekler.
 

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