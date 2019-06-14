Turkcell’in Zeka Gücü Türkiye’ye yayılacak

Turkcell, çocukların yeni çağa hazırlanması için sürdürdüğü Zeka Gücü Projesi kapsamındaki çalışmalarını hızlandırdı. Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) bünyesinde gerçekleştirilen Zeka Gücü Projesi’nin yeni adresi Şanlıurfa Haliliye BİLSEM oldu. Anadolu’nun özel yetenekli çocuklarının ilgi alanlarına göre eğitim alacakları Şanlıurfa Haliliye BİLSEM Zeka Gücü Teknoloji Laboratuvarı’nın açılışında, projenin yeni döneminde tüm Türkiye’ye yapılacağı duyuruldu. Yeni dönemde yenilenen online eğitim içeriklerinin tamamı tüm öğrencilerin erişimine açık olacak. Zeka Gücü mobil uygulaması ile çocukların Zeka Gücü eğitimleri her yerden kesintisiz sürecek ve Zeka Gücü sınıflarında artık yeni nesil Turkcell Robotik ve programlama kiti kullanılacak.

YAPAY ZEKA HAMLESİ

Açılışta konuşan Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, Zeka Gücü’nün tüm öğrencilere ulaşacağını duyurmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Yiş, “Zeka Gücü bizim için ülkemizin yerli ve milli teknoloji hamlesinin altyapısı. Çocuklarımızı çağın gerektirdiği şekilde yetiştirmezsek, geleceğin dünyasına da teknolojisine de hazırlanamayız. İşte bu sınıflarda eğitim alan her bir çocuğumuz ülkemizin güçlü yarınları için atılmış bir temel taşı. Bu anlayışla Zeka Gücü sınıflarımızı hem yaygınlaştırıyor hem de teknolojideki gelişmelere paralel olarak yeniliyoruz” dedi. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili ise “Sınıflarımızı Yapay Zeka ile donatacağız” dedi. Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Koç da Zeka Gücü sınıfları ile üç yıl önce yakılan teknoloji eğitimi ışığının hızla yayılmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er ise “Zeka Gücü, 2023 vizyonumuza büyük katkı veriyor” dedi.