Türkevi'nde iş ve ticaret zirvesi! ASKON USA Başkanı Özmekik: Türkiye'nin gelişmesine katkı sunmak için heyecanlıyız

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğinin (ASKON) ABD Şubesi ASKON USA, Türk-Amerikan ticari ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla iş ve ticaret zirvesi düzenledi.

Türkevi'nde 2'ncisi yapılan etkinliğe, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, ASKON USA Başkanı Ayhan Özmekik ve Paterson Belediye Başkanı Andre Sayegh ile Türk ve ABD'li iş insanları katıldı.

Tuzcu, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin üretim, ihracat ve istihdam mücadelesinin istiklal ve istikbal mücadelesi kadar önemli olduğuna dikkati çekti.

Türk iş insanlarının ülkede ve dünyadaki ekonomik başarılarının, küresel ticaretteki yerlerinin ve Türkiye'nin gücüne güç katmalarının önemine işaret eden Tuzcu, "Türkiye'nin mal ve hizmetlerini dünyaya pazarlayan iş adamlarını devlet olarak her şekilde desteklemek arzusundayız." dedi.

Tuzcu, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında da en önemli hedeflerden birinin Türkiye'yi en büyük 10 ekonomi arasına çıkarmak olduğuna değinerek, bunu da iş insanlarının destekleriyle yapacaklarını kaydetti.

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Özgür de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koymuş olduğu ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşma doğrultusunda ASKON'un yaptığı çalışmaların önem taşıdığını belirterek, ASKON USA'nın yapısını iki yıl gibi kısa bir sürede tamamlaması ve yoğun bir şekilde faaliyetlerine başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"TÜRKİYE'NİN İHRACATININ GELİŞMESİNE KATKI SUNMAK İÇİN HEYECANLIYIZ"

ASKON Başkanı Aydın, ABD'deki iş ve ticaret zirvelerinden ilkini geçen yıl gerçekleştirdiklerini anımsatarak, o gün Türkiye'nin ihracatının artırılması yönünde karar aldıklarını belirtti.

Dünyanın gelişmiş ülkelerinde de dahi ekonomik daralmaların yaşandığı salgın döneminde bile, Türkiye ekonomisinin parmak ısırtacak büyümelere imza attığını vurgulayan Aydın, geçen yılki toplantıdan bu yana da birçok sektörde Türkiye'nin ABD'ye ihracatının arttığını kaydetti.

ASKON USA Başkanı Özmekik, gençlerin ve kadınların iş kurmalarına yardımcı olarak ticari hayatta aktif rol oynamalarını sağlamak, Türk ürünlerinin dünyanın en büyük pazarlarından Amerika'da daha fazla yer almasına öncülük etmek ve Türkiye'nin ihracatının gelişmesine katkı sunmak için heyecanlı olduklarını ifade etti.

Öte yandan, Paterson Belediye Başkanı Sayegh, "Türkiye'nin ABD'deki başkenti" olduğunu düşündüğü Paterson'u temsil etmekten gurur duyduğunu söyledi.

"En iyi döner kebap, tantuni veya kazandibi için Paterson'a gelin." sözleriyle katılımcıları güldüren Sayegh, Paterson'da çok yakında "Türkiye" isimli bir sokağın olacağını bildirdi.