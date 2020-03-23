Turkish Cargo, Avusturya'nın Linz şehrine direkt uçuş başlattı

AA 23 Mart 2020 Pazartesi 10:44 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 10:44

Türk Hava Yolları Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Global hava kargo taşıyıcıları arasında, dünyanın en geniş direkt kargo uçuş ağına sahip olan Turkish Cargo, kargo uçaklarıyla direkt olarak uçuş gerçekleştirdiği destinasyon sayısını artırmaya devam ediyor.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Raising the Bar misyonuyla hizmet kalitesini yükselten ve sürdürülebilir bir başarı sağlayan Turkish Cargo'nun 90. direkt kargo destinasyonu; lojistik ve ticaret işletmeleri açısından cazip bir lokasyonda yer alan Linz oldu."

Kargo uçaklarıyla direkt olarak uçuş gerçekleştirdiği 90. destinasyonuna ulaşan Turkish Cargo'nun, Avusturya'nın önemli bir sanayi kenti konumunda yer alan Linz’e tarifeli kargo seferi düzenleyen tek hava kargo markası olduğu belirtildi.