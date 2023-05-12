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Ekonomi

Turkish Cargo, IATA CEIV Lityum Pil (CEIV Li-batt) Sertifikasyon Programına Katıldı

Türk Hava Yolları'nın hava kargo markası Turkish Cargo, lityum pil ürünlerini güvenli bir şekilde taşıma yetkinliğini tescillemek üzere Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tarafından oluşturulan ‘CEIV Lityum Pil' sertifikasyon programına dahil oldu. Taşıyıcının eğitim, değerlendirme ve validasyon süreçlerinden oluşan sertifikasyon programına katılımı, sempozyum kapsamında düzenlenen imza töreniyle resmiyet kazandı.

12 Mayıs 2023 Cuma 14:34 - Güncelleme:
Turkish Cargo, IATA CEIV Lityum Pil (CEIV Li-batt) Sertifikasyon Programına Katıldı
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Türk Hava Yolları Genel Müdürü (CEO) Bilal Ekşi; "Küresel bir hava kargo markası olarak, lityum pil ürünlerinin tedarik zincirinin korunmasını son derece önemsiyor ve bu konudaki sorumluluklarımızı hassasiyetle yerine getiriyoruz. Bu nedenle, dünya çapında en yüksek standartlardan biri olarak kabul gören CEIV Li-batt sertifikasyon programına dahil olmak bizim için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu yeni sertifikasyon programı, Turkish Cargo'nun yüksek kalite standartlarına bağlılığını ve müşterilerimize güvenli, hızlı ve emniyetli bir hava kargo hizmeti sunma konusundaki taahhüdümüzü bir kez daha vurgulamaktadır." dedi.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Kargo Bölümü Küresel Başkanı Brendan Sullivan; "Toplam küresel ticaretin yaklaşık dörtte birini oluşturan Avrupa navlun piyasası, dünyanın en büyük piyasalarından biridir. Avrupa'nın en büyük hava kargo taşıyıcılarından biri olan Türk Hava Yolları'nın CEIV Li-batt sertifikasına sahip olması, lityum pil içeren yüklerin güvenli bir şekilde taşınması konusunda göndericilerin beklentilerini karşılamak adına önemli bir destektir." ifadelerini kullandı.

Küresel hava kargo operasyonlarının yüksek standartta yapılabilmesi için geliştirilen CEIV Li-batt sertifikasyon programı, tedarik zinciri boyunca lityum pillerin elleçleme ve taşıma sırasındaki güvenliği artırmayı amaçlamaktadır. Bu yeni program ayrıca, şirketlerin, IATA tarafından belirlenen standartlar doğrultusunda yeni CEIV programına göre ilgili politikaları, süreçleri ve prosedürleri uyguladığını doğrulamaktadır.

Hava kargo endüstrisinin gelecek standartlarının şekillendirildiği IATA Dünya Kargo Sempozyumu 27 Nisan Perşembe günü sona erecek.

  • Turkish Cargo
  • IATA CEIV Lityum Pil
  • CEIV Li-batt
  • Sertifikasyon Programı

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