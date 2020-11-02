Turkish Cargo'dan büyük başarı: Avrupa'ya damga vurdu

IHA 02 Kasım 2020 Pazartesi 10:49 - Güncelleme: 02 Kasım 2020 Pazartesi 10:49

Küresel pandemi nedeniyle ilk kez dijital platform üzerinden düzenlenen Air Cargo News Awards 2020 ödül töreninde, 12 dalda verilen ödüller sahiplerini buldu. Bu yıl 36’ıncısı gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Turkish Cargo, Avrupa’nın en iyi hava kargo markası seçilerek ‘Best Cargo Airline-Europe’ ödülünü aldı.

“TURKİSH CARGO ÜLKEMİZİ GURURLANDIRMAYA DEVAM EDİYOR”

Turkish Cargo’nun elde ettiği başarıya ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, “Avrupa’nın en iyi hava kargo markası ödülüne layık görülen Turkish Cargo markamız, dünyanın dört bir yanında gerçekleştirdiği hava kargo operasyonlarıyla sürdürülebilir bir başarı sağlayarak ülkemizi gururlandırmaya devam ediyor. Dünyamızda meydana gelen krizlere rağmen Turkish Cargo kullandığı ve geliştirdiği yeni teknolojiler, inovatif yaklaşımlar ile daha etkin çözümler üretmekte ve zorlu pandemi sürecinde de başarısını sürdürmektedir. Bu yaklaşımların önemli örneklerinden biri İstanbul Havalimanı’nda drone, robotik otomasyon ve optimizasyon gibi teknolojilerin kullanılacağı dünyanın en büyük ve modern hava kargo tesislerinden biri olan SmartIST olacaktır. Gerçekleştirdiği akıllı teknoloji ve dijitalleşme çalışmaları ile markamız daha nice başarılara imza atacaktır. Bayrak taşıyıcı hava kargo markamızı ve emeği geçen tüm çalışanlarımızı tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.

TURKİSH CARGO, KITALAR ARASINDA HAVA KARGO KÖPRÜLERİ KURUYOR

En hızlı büyüyen hava kargo markası olan Turkish Cargo, gerçekleştirdiği hava kargo operasyonlarını küresel pandemi döneminde de aralıksız olarak sürdürdü. Gıda, yardım malzemesi, ilaç, maske ve medikal ekipmanlarını tüm dünyaya ulaştırdı. Özellikle global ilaç tedarik zincirinin aksamaması için çalışmalarını 7/24 özveriyle sürdüren Turkish Cargo, dünyada taşınan her 20 hava kargodan 1’ini taşıma başarısı gösterdi.

DÜNYANIN EN GENİŞ KARGO UÇAĞI AĞINA SAHİP

Dünyanın en geniş direkt kargo uçağı ağına sahip hava kargo markası olan Turkish Cargo, 95’i direkt kargo olan 300’den fazla destinasyona ulaşıyor ve global ağında yer alan müşterilerine 7/24 hizmet sağlamaya devam ediyor. Avrupa’nın en iyi hava kargo markası olan Turkish Cargo, geniş hizmet yelpazesini ve operasyonel kabiliyetlerini, Türkiye’nin eşsiz coğrafi avantajlarıyla birleştirerek her geçen gün başarı çıtasını yükseltmeye devam ederek, 2023 yılında dünyanın ilk beş hava kargo markası arasında yer almayı hedefliyor.