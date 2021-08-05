Turkish Cargo'dan önemli başarı

DHA 5 Ağustos 2021 Perşembe 12:20 - Güncelleme: 5 Ağustos 2021 Perşembe 12:20

IATA'nın verilerine göre dünyanın ilk üç hava kargo taşıyıcı şirketinden biri olan Turkish Cargo, haziran ayında hava yoluyla taşınan kargo tonajının kat edilen kilometreye çarpımıyla elde edilen FTK (FreightTonneKilometres) verileriyle yüzde 5,7 pazar payı ile en iyi 25 hava kargo şirketi arasında en yüksek büyüme oranını gerçekleştirdi.

Turkish Cargo, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin nisan ayı istatistiklerine göre ise yüzde 25'e yakın pazar payı ile Macaristan kargo ihracatında her 4 sevkiyattan 1'ini taşıyarak 1'inci sıraya yükseldi. Hava kargo şirketinin mayıs ayı istatistiklerine göre ise bin 668 ton hava kargo taşıması ile İsviçre kargo ihracatında da 2'nci sırada yer aldı. Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, "Turkish Cargo'nun hedeflerimize bu kadar hızlı uçması bizleri gururlandırıyor. Özellikle bir kriz döneminde bu performansı yakalamış olmak başarı için engel tanımadığımızın önemli bir göstergesidir. İnanıyorum ki Turkish Cargo bu yükselişini sürdürecek ve bayrağımızı zirveye de taşıyacaktır, markamızın bugünlere gelmesinde katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.