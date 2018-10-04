Türkiye, 2 bin Afrikalı iş insanını ağırlayacak

Hükümetin 100 Günlük İcraat Programı’ndaki eylemleri arasında bulunan 2. Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu 10-11 Ekim’de İstanbul’da gerçekleştirilecek. Zirveye 2 bine yakın Afrikalı iş insanının katılması bekleniyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan “Forumla kıta ülkeleriyle ekonomik ve ticari ilişkileri daha da ileri bir seviyeye taşımayı, yatırımları artırmayı amaçlıyoruz” dedi.

30 BAKAN GELİYOR

Pekcan, 2003 yılında 5.4 milyar dolar olan Türkiye’nin Afrika ile toplam ticaret hacminin geçen yıl yüzde 280 artışla 20.6 milyar dolara ulaştığını aktardı. Türkiye’nin Afrika’ya ihracatının geçen yıl itibarıyla 11.7 milyar dolar, ithalatının ise 8.9 milyar dolar olduğunu ifade eden Pekcan, bu dönemde kıta çapındaki Türk yatırımlarının 6 milyar doları, üstlenilen müteahhitlik projelerinin toplamının ise 65 milyar doları aştığını dile getirdi.

Pekcan, Afrika ülkelerinden muhataplarla birçok üst düzey ziyaret ve teknik toplantıda bir araya gelerek ilişkilerin geleceğini planladıklarını vurgulayarak, ilki 2016 yılında gerçekleştirilen Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu’nun ikincisini bu ay yapacaklarını söyledi. Pekcan “Diğer ülkelerle birlikte Afrika’ya ortak yatırım için çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını onurlandırmasını beklediğimiz organizasyona Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu’nun da katılımı bekleniyor. Söz konusu foruma Afrika ülkelerinden 30’un üzerinde bakan ve bakan yardımcısı katılacak. Özel sektör ayağında ise 40’tan fazla Afrika ülkesinden 2 bine yakın Afrikalı iş insanının katılacağı bu önemli organizasyonla Türkiye, Afrika pazarındaki iddiasını ve kıta ülkeleriyle son yıllarda oluşturduğu stratejik ortaklığını güzel biçimde ortaya koyacak” dedi.

YATIRIM PLANIMIZ VAR

Pekcan, forumda yeni ekonomik iş birliği imkanlarının ele alınacağına işaret ederek, firmalar arasında da görüşmelerin gerçekleştirileceğini bildirdi. Afrika ülkelerinin temsilcilerince Türk iş insanlarına kendi ülkelerindeki projeleri anlatacakları sunumların da gerçekleştirileceğini belirten Pekcan, “Afrika aynı zamanda oraya yatırım yapmak, kıtayla kalkınmak istiyoruz. İlişkilerimizde ‘kazan-kazan’ ve ‘ortaklık’ ilkelerini esas alıyoruz” diye konuştu.