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Ekonomi

Türkiye 2023'e 4.4 trilyon liralık güçlü bütçeyle girdi!

Türkiye, yeni yıla halka hizmeti esas alan, öğrenciden emekliye, reel sektörden çiftçiye tüm kesimi koruyan 4.4 trilyon liralık güçlü bir bütçeyle girdi.

Sabah1 Ocak 2023 Pazar 08:02 - Güncelleme:
Türkiye 2023'e 4.4 trilyon liralık güçlü bütçeyle girdi!
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Emeklilikte yaşa takılanlar, 3600 ek gösterge düzenlemesinin hayata geçmesiyle birlikte hem kamu hem de özel sektörde emekli olacakların sayısı artarken binlerce gence de iş kapısı açılacak. Bütçeye göre gelecek yıl ilk etapta yaklaşık 890 bin istihdam yaratılacak.

İSTİHDAMA 373.2 MİLYARLIK DESTEK

Sabah'ın haberine göre; 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Önümüzdeki üç yıllık dönemde 2 milyon 670 bin istihdam sağlanacak. İşgücü piyasasına yönelik yapısal programların desteklenmesi ve yıllık 890 bin istihdam için merkezi yönetim bütçesinden 373.2 milyar lira aktarılacak. Kırsalda istihdamı, üretimi, yatırımı artırmak için üç yıllık bütçe döneminde verilecek destek de 59.6 milyar liraya ulaşacak.

AÇIKTAN VE NAKİLLE ATAMA

İş piyasası programların etkin şekilde yararlanılacak, staj, yarı zamanlı ve esnek çalışma modelleri yaygınlaştırılacak, kariyer farkındalıklarını artıracak eğitim, program ve faaliyetlere ağırlık verilecek. Bu kapsamda bütçeden 100 milyar 403 milyon lira destek sağlanacak. Aktif işgücü programları etkin şekilde kullanılmaya devam edecek. İhtiyaca göre kamuda açıktan veya nakil yöntemiyle personel atamaları sürecek. Kamuda çalışan işçi, memur tüm kesimlerin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları düzenli yapılarak kariyer fırsatı yaratılacak.

300 BİN EMEKLİ YERİNE GENÇLER

3600 ek gösterge düzenlemesi ocak ayı itibariyle yürürlüğe giriyor. AK Parti kurmaylarınca yapılan çalışmaya göre yeni yılda emeklilik dilekçesi vereceklerin sayısının 300 bini bulması bekleniyor. Emekli olacakların yerine gençler istihdam edilecek. Böylece yılda ortalama 80-100 bin personel alımı yapılan kamu kurum ve kuruluşlarına alınacak personel sayısı da oldukça yüksek olacak.

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