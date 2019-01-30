Türkiye 3 kıtanın merkezi yeni yatırım düşünüyoruz

Güney Koreli elektronik ve beyaz eşya devi LG Electronics’in Türkiye Tüketici Elektroniği ve Beyaz Eşya Satış Direktörü Ergün Altay, kısa süre önce Gebze’de Arçelik ile beraber 200 milyon dolar klima yatırımı yapan şirketin, yeni yatırımları düşündüğünü söyledi. Türkiye’nin 3 kıtanın merkezinde kaliteli iş gücü ve yüksek genç potansiyeli ile ön plana çıktığını anlatan Altay “Bu da LG Global’in gözünde Türkiye’yi çok cazip bir pazar haline getiriyor. Türkiye pazarından beklentilerimiz hep çok canlı. Türkiye’de yerli ortak ile beraber uzun yıllardır klima üretimi yapıyoruz. Yakın bir zamanda da yine yerli ortağımızla Televizyon üretimine başladık. Önümüzdeki dönem için yeni yatırım planlarımız LG merkez tarafından değerlendiriliyor” dedi.

TV’YE BÜYÜK TALEP

Kısa süre önce değeri 3 bin TL’nin altında olan TV’ler için gelen 9 taksit uygulamasını da değerlendiren Altay “Türk kullanıcılarda talep üst segmente, son teknolojiye doğru kaydı. 2018’de satılan televizyonlara baktığımızda smart TV yüzde 72 oranında. HD içinde ise Ultra HD TV’ye de ilgi yüzde 51. Büyük ekranlara olan talep de aynı şekilde her geçen gün artıyor. Yani TV’lerde talep 3 bin TL’nin üzerine kayıyor. Biz bu taksit kampanyasının fiyattan bağımsız olmak üzere tüm televizyonlarda uygulanmasının faydalı olacağı kanaatindeyiz” dedi.

EKRANI KATLADIK

Aldıkları katlanabilir teknoloji patentinden de söz eden Altay “Teknolojinin gelişmesiyle, televizyonlardaki çözünürlük oranı arttıkça ekran boyutları da büyüdü ve televizyonlar kapalı durumdayken, bütün bir odaya egemen olan büyük, siyah, dikdörtgen bir kutu haline geldi. LG SIGNATURE OLED TV W ile geleneksel bir TV konseptini ortadan kaldırarak ekranın sadeliğine odaklanmıştık. Kıvrılabilen LG SIGNATURE OLED TV R, kullanıcıları klasik televizyon sınırlarından kurtarıp, kendi kişisel alanlarını belirleme konusunda özgür bırakıyor” dedi.

SOMALI ÇOCUKLARIN EĞİTİM İHTİYACINI KARŞILIYORUZ

Türkiye’de sosyal sorumluluk projelerine de imza attıklarını ifade eden LG Electronics’in Türkiye Tüketici Elektroniği ve Beyaz Eşya Satış Direktörü Ergün Altay,”Kurumsal sosyal sorumluluk projelerine de büyük önem veriyoruz. Bu bağlamda, ‘Bir Hediye Bir Mutlu Çocuk’ projesi kapsamında Manisa Soma bölgesinde yer alan okullara 5 yıldır desteğimizi sürdürüyoruz Soma’da bulunan 5 ilkokulunda toplam 1000’e yakın öğrenciye yeni eğitim döneminde ihtiyaç duyacakları ürünleri içeren kırtasiye kiti ve okul çantası dağıttık. LG Türkiye olarak bizim hedefimiz bu proje ile her yıl farklı il ve ilçelerdeki en değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılamak” dedi.