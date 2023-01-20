''Türkiye AB İş Dünyası Diyaloğu Projesi Kapanış Toplantısı'' İstanbul'da yapılacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB) yapılan açıklamaya göre, söz konusu tarihte, saat 10.00'da başlayacak toplantının açılış konuşmaları, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) Başkan Yardımcısı ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, EUROCHAMBRES CEO'su Ben Butters, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut tarafından yapılacak.

- TEBD nedir?

EUROCHAMBRES ile TOBB iş birliğinde yürütülen TEBD projesi ile Türkiye'den ve AB'den ticaret ve sanayi oda/borsaları bir dizi faaliyet ile desteklenip etkinlikler yürütülerek iş dünyası diyaloğunu geliştirme fırsatları sağlanıyor.

Avrupa Birliği ve Türk iş çevrelerinin entegrasyonunu teşvik eden proje, Türkiye-AB ilişkilerinin sağladığı fırsatlar, iş imkanları ve zorluklar ile Türkiye ve AB arasındaki gümrük birliğinin modernizasyonu konusunda farkındalık oluşturuyor.

TEBD projesi kapsamındaki çeşitli programlara, 250 oda ve borsa iştirak etti, 30 Türk oda ve borsa ile 12 AB üyesi ülkeden 28 oda arasında eşleştirme projelerine hibe sağlandı.

