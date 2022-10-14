Türkiye Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır? E-devlet Aile Destek Paketi başvuru ekranı

Aile Destek Paketi başvuruları hakkında araştırmalar hız kazandı. Devlet tarafından ihtiyaç sahibi ailelere destek amacıyla uygulanan Aile Destek Paketi ödemelerinden yılda yaklaşık 4 milyon hane yararlanıyor. Peki Türkiye Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır? İşte E-devlet Aile Destek Paketi başvuru ekranı

TÜRKİYE AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Aile Destek Programına başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

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Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri 12 ay süreli olacak.

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Aile Destek Paketi ödemeleri, her ayın ilk haftası ödenmeye başlıyor.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ ARTIRILDI!

Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri 850-1.250 liraya yükseldi. Çocuk Destek Bileşeni kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek veriliyor.

Yeni tutarlar da kasım ayı ödemelerine yansıtılacak.

Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 lira,

3 çocuklu hanelere 450 lira,

4 çocuklu hanelere 550 lira,

5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 lira ilave destek sağlanacak.