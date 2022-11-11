Türkiye akredite oldu! ''Bu alanda dünya lideriyiz''

Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Burak Akçapar, BMDTÖ'de ilk daimi temsilci olarak atanmasına ilişkin merkezi Madrid'de bulunan örgütün binasını ziyaret ederek, Genel Sekreter Zurab Pololikashvili ile görüştü.

Akçapar, daimi temsilci olarak atanmasına ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun mektubunu BMDTÖ Genel Sekreteri Pololikashvili'ye tebliğ etti.



Büyükelçi Akçapar, AA muhabirine, "Türkiye, kurulduğu 1975 yılından beri bu örgütün parçası. Bugün itibariyle çok daha güçlü şekilde burada temsil edileceğiz. 2019'dan beri BMDTÖ'nin icra konseyi üyesiyiz ve bu üyeliğin devamı için çalışmaktayız." dedi.

Pololikashvili ile çok güzel bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden Akçapar, "Dünya Turizm Örgütü, turizmi dünyada daha da geliştirmeyi amaçlıyor. Hedeflerinde biri de sürdürülebilir turizm anlayışının dünyada daha fazla yerleşmesi. Türkiye bu alanda güçlü ve çok büyük mesafeler kat etti. Zaten turizmin genelinde bir dünya lideriyiz." değerlendirmesinde bulundu.

BMDTÖ'nün 2021 yılında Türkiye'den Nevşehir'in Mustafapaşa köyü ile Sakarya'nın Taraklı ilçesini "kırsal turizm destinasyonu" olarak ödüllendirdiğini hatırlatan Akçapar, Türkiye'nin bu yıl için aday gösterdiği yerlerin de bu ödülü kazanacaklarından şüphesi olmadığını kaydetti.

Akçapar, "BMDTÖ'nün hedeflerini paylaşıyoruz. Daimi temsilciliğimiz sayesinde dünyada turizm alanındaki lider konumumuzu hem sergilemek hem de daha da geliştirmek için güzel ortam oluştuğunu düşünüyoruz. Ülkemizdeki turizm sektörünü de tebrik ediyoruz. Bunu hep birlikte başardık." ifadesini kullandı.



BM'ye bağlı olarak 1975 yılında kurulan ve merkezi İspanya'nın başkenti Madrid'de yer alan Dünya Turizm Örgütü'ne 159 ülke üye.



Türkiye'nin tam üyesi olduğu BMDTÖ, dünya turizm gündemi, trendler, uluslararası iş birliği olanakları, turizm sektörü ile bağlantılı teknolojik gelişmeler, araştırmalar, istatistikler, projeler ve bilgi sağlıyor.

Örgütün 2019'dan bu yana icra konseyi üyesi olan Türkiye, 2023-2027 dönemi için de adaylığını koymuştu.