''Türkiye Avrasya'nın 'veri merkezi' oluyor''

Ülkemizde yapılan veri merkezi yatırımları da her geçen gün artıyor. Bu gelişmelerle Türkiye, bölgesel bir üs haline getirme yolunda ilerliyor.

250 MARKA BULUŞACAK

Avrupa, Asya ve Afrika arasında veri trafiğinin saklanması ve taşınması konusunda kilit bir öneme sahip olan Türkiye, önümüzdeki günlerde sektör profesyonellerinin buluşmasına ev sahipliği yapacak. 35 ülkeden yaklaşık 250 marka, İstanbul’da ilk kez düzenlenecek Data Center Expo Eurasia Fuarı’nda son teknolojilerini sergileyecek. 28 Kasım-1 Aralık 2019 tarihleri arasında dört gün boyunca İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan fuar, Türkiye’yi bölgesel bir güç olarak konumlandırmada önemli bir buluşma olarak tanımlanıyor. Dünyada veri trafiğini saklayan, yönlendiren irili ufaklı merkez sayısının 9 milyona yaklaştığı belirten Data Center Expo Eurasia Proje Müdürü Savaş Kemal Burkay, Türkiye’de bu alandaki yatırımların hızla çoğaldığını söyledi.

YATIRIMLAR ARTIYOR

Bin 650 ayrı sektörün doğrudan tedarikçisi olduğu ‘Veri Merkezi’ sektörünün “Dijital Ekonomi”nin ana damarı olduğunu belirten Burkay, “Türkiye’de bu alanda çok önemli yatırımlar yapılıyor. Coğrafi avantajımız nedeniyle doğru yatırımlarla tüm Orta Doğu, Doğu Avrupa, Balkanlar, Körfez ülkeleri ve Kuzey Afrika’nın en önemli merkezi olacağız. Bu nedenle ilk kez düzenlenecek olan Data Center Expo Eurasia Fuarı, bu ülkelerdeki yatırımcıların ve profesyonellerin büyük ilgisini çekti” dedi.