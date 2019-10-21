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''Türkiye Avrasya'nın 'veri merkezi' oluyor''

İletişimden eğlenceye, finansal hizmetlerden kamu bilgilerine kadar her alanda büyük bir önemi olan ‘veri’lerin saklanması ‘Dijital Ekonomi’ çağında büyük bir önem taşıyor.

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Ülkemizde yapılan veri merkezi yatırımları da her geçen gün artıyor. Bu gelişmelerle Türkiye, bölgesel bir üs haline getirme yolunda ilerliyor. 

250 MARKA BULUŞACAK

Avrupa, Asya ve Afrika arasında veri trafiğinin saklanması ve taşınması konusunda kilit bir öneme sahip olan Türkiye, önümüzdeki günlerde sektör profesyonellerinin buluşmasına ev sahipliği yapacak. 35 ülkeden yaklaşık 250 marka, İstanbul’da ilk kez düzenlenecek Data Center Expo Eurasia Fuarı’nda son teknolojilerini sergileyecek. 28 Kasım-1 Aralık 2019 tarihleri arasında dört gün boyunca İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan fuar, Türkiye’yi bölgesel bir güç olarak konumlandırmada önemli bir buluşma olarak tanımlanıyor. Dünyada veri trafiğini saklayan, yönlendiren irili ufaklı merkez sayısının 9 milyona yaklaştığı belirten Data Center Expo Eurasia Proje Müdürü Savaş Kemal Burkay, Türkiye’de bu alandaki yatırımların hızla çoğaldığını söyledi. 

YATIRIMLAR ARTIYOR 

Bin 650 ayrı sektörün doğrudan tedarikçisi olduğu ‘Veri Merkezi’ sektörünün “Dijital Ekonomi”nin ana damarı olduğunu belirten Burkay, “Türkiye’de bu alanda çok önemli yatırımlar yapılıyor. Coğrafi avantajımız nedeniyle doğru yatırımlarla tüm Orta Doğu, Doğu Avrupa, Balkanlar, Körfez ülkeleri ve Kuzey Afrika’nın en önemli merkezi olacağız. Bu nedenle ilk kez düzenlenecek olan Data Center Expo Eurasia Fuarı, bu ülkelerdeki yatırımcıların ve profesyonellerin büyük ilgisini çekti” dedi. 

35 ülkeden 100 firma İstanbul’da buluşacak

Mevcut veri trafiğinin yüzde 95’ini dışarıdan sağlayan Türkiye’nin 2016 yılından itibaren veri merkezi sektöründe dünyada en hızlı büyüyen ülkelerden biri olduğunu söyleyen Burkay, “Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı’nda, Türkiye’nin bölgesel veri merkezi üssü olması ve bulut bilişiminin yaygınlaştırılması hedefi yer aldı. Bu önemli bir fırsat. Data Center Expo Eurasia ile veri merkezleri konusunda bölgemizde ilgili tüm tarafları bir araya getireceğiz ve yeni yatırımların oluşmasına aracılık edeceğiz. 35 ülkeden 100 firma, 250 marka ve yaklaşık 10 bin ziyaretçiyi İstanbul’da ağırlayacağız. Ülkemiz için çok önemli iş birliklerine imza atılacağına inanıyoruz” dedi. 

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