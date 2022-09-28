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Ekonomi

Türkiye Avrupa'yı yine geride bıraktı! 47 milyon seviyesine ulaşıldı

Türkiye, pandemi ve havaalanlarındaki grevler yüzünden hava taşımacılığında sınıfta kalan Avrupa'yı yine geride bıraktı. İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu, sene başından bu yana İstanbul Havalimanı'nı kullanan yolcu sayısının 47 milyona ulaştığını açıkladı.

DHA28 Eylül 2022 Çarşamba 01:21 - Güncelleme:
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dün sosyal paylaşım sitesi "Twitter" hesabından, "İstanbul Havalimanı yüz yıllık rakiplerini ezip geçti" şeklindeki paylaştığı verilerle, 2022'nin ilk 7 aylık döneminde İstanbul Havalimanı'nın 34,2 milyon yolcuyla Avrupa'nın zirvesinde yer aldığını duyurmuştu.

Bu paylaşımın ardından bir açıklama da İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu'dan geldi. Bakan Karaismailoğlu'nun paylaşımımı alıntılayan Samsunlu da, "Son yolcu sayımız 47 milyon" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL HAVALİMANI AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE

Koronavirüs pandemisinin ardından hızlı bir şekilde toparlanan İstanbul Havalimanı, Avrupa'daki rakiplerini geride bırakarak yolcu sayısında uzun zamandır zirvedeki yerini koruyor.

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