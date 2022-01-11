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Ekonomi

Türkiye-Azerbaycan doğalgaz mutabakat zaptı onaylandı

Türkiye ile Azerbaycan arasında Aralık ayında yapılan doğalgaz teslimatına ilişkin mutabakat zaptı Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı.

Reuters11 Ocak 2022 Salı 07:53 - Güncelleme: 11 Ocak 2022 Salı 07:53
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan anlaşma kapsamında, Türkiye'nin Azerbaycan'dan almayı taahhüt ettiği doğalgazın yılda 1.7 milyar metreküpe kadar olan kısmı 2024 sonuna kadar SOCAR Turkey Petrokimya AŞ tarafından satın alınabilecek.

Alınacak gaz sadece şirketin kendi ihtiyaçları için kullanılacak. Bunun gerçekleştirilmesi için şirket ve BOTAŞ arasında her yıl kontrat yapılacak ve miktar belirlenirken BOTAŞ'ın al ya da öde yükümlülükleri göz önüne alınacak.

İki ülke Azerbaycan'da üretilecek veya Azerbaycan üzerinden iletilecek gazın Bakü-Tiflis-Erzurum ve TANAP boru hatları üzerinden azami miktarda taşınması için gereken çabayı gösterecek. Ayrıca Türkiye doğalgaz hacimlerinin yurtiçi doğalgaz piyasasında ticareti için gereken tüm desteği de sağlayacak.

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