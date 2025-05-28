Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Zirvesi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: İş birliğimizi kurumsallaştıracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Laçın'da düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Pakistan zirvesinde konuştu.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Bölgemizde yaşanan gelişmeler, ülkelerimiz arasındaki dayanışmanın ne denli önemli olduğunu her geçen gün ortaya koyuyor." dedi.

30 yıl işgal altında kalan Azerbaycan topraklarının özgürlüğüne kavuşmasıyla artık bölgenin istikrar, refah, kalkınmanın odağı haline gelmesini arzuladıklarına işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Zorluklar karşısında dayanışma ve ortak hareket kabiliyetimizin geliştirilmesini bir seçim değil, zaruret olarak görüyoruz. Kalkınma Yolu, Orta Koridor ve Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru gibi projelere birlikte katkı sağlayacağız."

Erdoğan, Hindistan-Pakistan gerilimine ilişkin, "Temennimiz ilan edilen ateşkesin kalıcı barışa evrilmesidir. Türkiye bu yolda yapabileceği her türlü katkıyı yapmaya hazırdır." değerlendirmesinde bulundu.

"BÖLGENİN HUZURUNU BOZMAYA ÇALIŞAN GİRİŞİMLERE KARŞI DURACAĞIZ"

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çeken Erdoğan, "Gazze'de katledilen masum çocuklar ve insanların hakkını savunmaya devam etmekte kararlıyız. Bölgenin huzurunu bozmaya çalışan girişimlere karşı duracağız. Dünyaya Gazze'de kalıcı ateşkesin tesisi, acil insani yardımların ulaştırılması için İsrail yönetimi üzerindeki baskıyı artırmaları çağrısında bulunuyoruz" dedi.

ALİYEV: EGEMENLİK, TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VE ADALETTEN YANAYIZ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye'nin her zaman egemenlik, toprak bütünlüğü ve adaletten yana olduğunu söyledi.

Aliyev, "Azerbaycan ve Türkiye'nin işbirliği sayesinde sadece bölgemizin değil geniş bir coğrafyanın enerji haritası değişti." dedi.

Aliyev, Pakistan-Hindistan çatışmasına ilişkin, "Gergin dönemde ilk günden Pakistan'la dayanışmamızı açık şekilde beyan ettik." değerlendirmesinde bulundu.