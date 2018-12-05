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Türkiye, Azerbaycan Rusya ve İran’dan teknolojik ortaklık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Türkiye, Azerbaycan, Rusya ve İran olarak bilgi teknolojileri alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kurumlarının daha yakın çalışma imkanlarını kolaylaştırma, onlara fırsat sağlamak için ortak bir girişim kurma kararı aldıklarını açıkladı.

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Turhan, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, 24. Uluslararası Telekomünikasyon, İnovasyon ve Yüksek Teknolojiler Fuarı’nın (BAKUTEL 2018) açılışına katıldı. Bakan Turhan, daha sonra, BAKUTEL 2018 kapsamında düzenlenen Azerbaycan-Rusya-Türkiye-İran Dörtlü Bakanlar Toplantısı’na katıldı. Toplantıda Bakan Turhan ve Azerbaycanlı Bakan Guluzade’nin yanı sıra Rusya Dijital Kalkınma, İletişim ve Kitle İletişim Araçları Bakanı Konstantin Noskov ile İran İletişim ve Enformasyon Teknolojileri Bakanı Shahzad Gui Aryoubi de yer aldı. İlk kez düzenlenen dörtlü toplantıda yeni şirketler, uydu hizmetleri, siber güvenlik, posta ve fiberoptik ağlar konusunda ortak çalışma kararı alındı.

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