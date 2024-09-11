Türkiye Bankalar Birliği ile Arap Bankalar Birliği arasında işbirliği anlaşması

Türkiye Bankalar Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, Arap Bankalar Birliğinin 50. kuruluş yılı dolayısıyla Katar Merkez Bankası himayesinde düzenlenen "2024 Arap Bankacılık Konferansı"na katıldı.

Doha'daki konferans süresince düzenlenen panellerde, sürdürülebilir kalkınma ve Arap bölgesindeki finans ihtiyacı, finans piyasalarının, enstitülerinin ve enstrümanlarının kalkınmanın finansmanındaki rolü, sürdürülebilir finans için finansal teknolojiler, iklim finansmanı ve çevresel sürdürülebilirlik konuları ele alındı.

Konferansa onur konuğu olarak katılan Çakar, burada ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Ayrıca Çakar, bölgedeki bankalarla teknolojik ilerlemeleri sağlamak, çevresel, sosyal ve yönetişim çalışmaları gerçekleştirmek, bilgi alışverişinde bulunmak, mesleki gelişimi artırmak ve bankacılık sektörleri arasındaki işbirliğini teşvik etmek amacıyla Arap Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet El Etrebi ile "Mutabakat Zaptı" imzaladı.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Çakar, "Bu anlaşma, bankacılık sektörleri arasındaki bilgi alışverişini derinleştirmenin yanı sıra ortak çalışmalar, çalıştaylar ve konferanslar vasıtasıyla karşılıklı fayda alanını büyütmeye vesile olacak. Birliklerimiz arasında işbirliğinin güçlenmesine önem veriyoruz. Finans ve bankacılık alanlarında ilişkilerin geliştirilmesi, bölge ülkeleri arasındaki ticaretin büyümesine katkı sağlayacak ve bu bölgede faaliyet gösteren iş insanları için yeni fırsatları beraberinde getirecek." ifadelerini kullandı.