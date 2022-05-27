Türkiye bir kez daha ispatladı! Avrupa'da ilk 7 ülke arasına girdik

IAB Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, 25 Mayıs'ta Madrid'te gerçekleştirilen Interact Konferansı'nda açıklanan AdExBenchmark 2021 Raporu'na göre Avrupa'da dijital reklam yatırımları 2021'de yüzde 30,5 artarak 92 milyar avroya ulaştı.

16 yıldır yapılan ve 28 ülkeye kapsayan IAB Avrupa AdExBenchmark araştırması dijital reklam pazarını "Display, Arama Motoru ve İlan Sayfaları" olmak üzere üç ana başlıkta inceliyor. Bu formatlardaki büyüme, gelişen cihaz kullanımı ve tüketim alışkanlıklarındaki değişikliklerle de destekleniyor.

AdExBenchmark Raporu'na göre 2021'de hiçbir ülke dijital reklamcılıkta düşüş yaşamadı. Bu büyüme, dijital reklam pazarının Kovid-19'un zorluklarının ve etkisinin üstesinden gelerek toparlandığını gösteriyor.



Rapor, 2021 yılında tüm pazarların iki haneli büyüme kaydettiğini de ortaya koydu. Türkiye, 18 milyar 867 milyon TL'ye ulaşan dijital reklam yatırımları ile Avrupa'nın büyüme gösteren ilk 10 ülkesi ve ortalamanın üzerinde büyüme gösteren 7 ülkesi içinde yer aldı.

- EN GÜÇLÜ BÜYÜME DİJİTAL SES VE VİDEODA

Çalışma, dijital sesin 2021'de yüzde 51,3 ile en büyük büyümeyi gördüğünü gösteriyor. Dijital ses pazarı hala küçük olsa da olumlu bir büyümeyi temsil ediyor. Video da yüzde 46,2 gibi etkileyici bir artışla 18,5 milyar avroya ulaştı. Display, yüzde 34,5 artarak 45,6 milyar avroya, arama ise yüzde 29,9 artışla 39,5 milyar avroya ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IAB Yönetim Kurulu Başkanı Ayşen Akalın, 92 milyar avroya ulaşan Avrupa dijital reklam yatırımlarının yüzde 50'den fazlasının geçen yıl olduğu gibi sırasıyla İngiltere, Almanya ve Fransa'da gerçekleştiğini belirterek, "Türkiye Avrupa ortalamasının üzerinde büyüme gösteren 7 ülke arasındadır. Bununla birlikte yatırım içindeki toplam payı yüzde 2,6 olarak gerçekleşerek bu sene 10. sırada yer almıştır. Kişi başına düşen reklam harcamaları sıralamasında 28 avro ile 21. sıradadır. Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında reklam yatırımları büyümesi yüksek gerçekleşmesine rağmen kişi başına düşen reklam yatırımlarının düşük olması Türkiye'deki dijital reklam yatırımlarının büyüme potansiyeline işaret etmektedir." ifadelerini kullandı.

