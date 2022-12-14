Türkiye, BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nin 2024-26 dönem başkanlığını yürütecek

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin, Kanada'da Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansı (COP15) çerçevesinde 15-17 Aralık'ta "Ekolojik Uygarlık - Dünyadaki Tüm Yaşam İçin Ortak Bir Gelecek İnşa Etmek" oturumuna katılacağı ve burada bir konuşma yapacağı bildirildi.

Bakan Kirişci, oturumda yapacağı konuşmada, Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğini tanıtacak.

Türkiye, BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nin 2024-2026 dönem başkanlığını, 2024'de Türkiye'de düzenlenecek COP16'da Çin'den devralacak.

- TÜRKİYE, BM BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK SÖZLEŞMESİ'NDE EN AKTİF ÜLKELER ARASINDA YER ALIYOR

Biyoçeşitlilikle ilgili uluslararası alanda çok sayıda anlaşmanın ve sözleşmenin üyesi olan Türkiye, bu kapsamda, tüm süreçleri yakından takip ediyor, tüm çalışmalara katkı ve katılım sağlıyor.

Türkiye, 196 ülkenin imzaladığı BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'ne 1996'da taraf olurken, bugün bu sözleşmenin en aktif ülkelerinden biri.

2024'de gerçekleştirilmesi planlanan BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 16. Taraflar Konferansı'na (COP16) ev sahipliği yapmaya hazırlanan Türkiye, ayrıca 2 yıl süreyle (2024-2026) sözleşmenin dönem başkanlığını da yürütecek.