Türkiye bölgede vites büyütüyor! Projenin değeri 85,4 milyar dolar

Bakanlıktan yapılan açıklamada, çalışmalar ve planlamaların, Türkiye Yüzyılı'nın aynı zamanda "Ticaret Diplomasisi Yüzyılı" olması adına sürdürüldüğü bildirilerek, dünyanın en uzak köşesindeki ülkelerle dahi ticari ilişkileri geliştirmek için adım atılmaya devam edileceğine dikkat çekildi.

"Uzak Ülkeler ve İslam Ülkeleri ile İhracatı Geliştirme" stratejilerinin yanında "Afrika Ülkeleri ile Ticari ve Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi"yle de kıta ülkeleriyle var olan köklü ve güçlü tarihi bağların ticari ve ekonomik yönden de geliştirildiği belirtilen açıklamada, Afrika ile ticari ilişkilere dair şu bilgiler paylaşıldı:

"2003 yılında Afrika ülkeleri ile 5,4 milyar dolar olan ticaret hacmimizi, 2022 yılında 41 milyar dolara ulaştırdık. Afrika'ya ihracatımız geçen yıl 23,6 milyar dolara çıkarken, bu yılın ocak-eylül döneminde 15,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kuzey Afrika'dan Mısır, Fas, Cezayir ve Libya'ya, Sahra Altı Afrika'dan ise Güney Afrika Cumhuriyeti, Nijerya, Senegal, Cibuti ve Sudan'a ihracatımızı artırdık. Ülkemizin Afrika ülkelerindeki yatırımları 10 milyar dolara ulaşırken, Türk müteahhitleri kıtada 85,4 milyar dolar değerinde proje üstlendi. Enerji, inşaat, tarım, beyaz eşya, gıda, sağlık, eğitim ve altyapıya kadar pek çok sektörde firmalarımız Afrika pazarında aktif rol oynuyor."

TİCARİ İLİŞKİLER GELİŞMEYE DEVAM EDİYOR



Açıklamada, kıtanın, hızla büyüyen nüfusu ve artan talepleri ile ticaret ve yatırım bakımından önemli fırsatlar doğuracağı beklentisi yanında "birlikte kazan" prensibiyle de sadece ticari değil, dostluk temelleri üzerine kurulu bir ilişki oluşturulmasına yönelik çalışmaların ve desteklerin süreceğine işaret edildi.

Bu doğrultuda, 44'e ulaşan büyükelçilikler ve 31'e çıkarılan ticaret müşavirlikleriyle, Afrika kıtasıyla diplomatik, ekonomik ve kültürel yakınlaşmanın hızlanmasının amaçlandığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu diyaloglar neticesinde 48 Afrika ülkesiyle ticaret ve ekonomik işbirliği anlaşması, 5 Afrika ülkesiyle serbest ticaret anlaşması imzaladık. Hızla gelişen ikili ticari ilişkilerimiz ile ilerleyen dönemde ihracatımızda kayda değer artış yaşanan Ruanda, Gabon, Burundi, Burkina Faso, Kongo, Namibya, Tanzanya, Somali, Eritre, Togo, Nijer, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Güney Sudan ve Sierra Leone gibi diğer Afrika ülkelerinde de bu performansı sürdürmeyi hedefliyoruz."

Açıklamada, Afrika ülkelerine mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik olarak Uzak Ülkeler Stratejisi'ne Güney Afrika Cumhuriyeti ve Nijerya'nın dahil edildiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Etiyopya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Nijerya, Libya ve Mısır, 2022-2023 dönemi için belirlediğimiz 'hedef ülkeler' arasına eklendi. Kıtada bölgesel ve sektörel bazlı analiz çalışmalar neticesinde, Sahra Altı Afrika ülkelerine, başta çimento olmak üzere, inşaat malzemesi sektörü, makine ve ilaç sektörleri, Kuzey Afrika ülkelerine ise elektrikli makine ve cihazlar ile savunma sanayi sektörlerimizi ihracatımızda potansiyel olarak değerlendiriliyor ve bu kapsamda çalışmalar planlanıyor."

ÖZEL PROGRAMLAR UYGULANIYOR



Bakanlığın, ihracatçıların Afrika pazarında hareket kabiliyeti elde etmeleri ve aktif rol almalarını sağlamak için kıtaya özel destek hizmetleri verdiğine işaret edilen açıklamada, buna ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Bu kapsamda son 3 yılda Marka ve TURQUALITY desteğiyle 56 firmaya, birim kira desteğiyle 31 firmaya, tanıtım desteğiyle 32 firmaya destek sağlandı. 2023 yılında Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme Projeleri (UR-GE) çerçevesinde, 6 (Fas, Cezayir, Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus) yurt dışı pazarlama faaliyeti gerçekleştirildi. 2021-2023 döneminde 39 alım heyeti düzenledi. 2023 yılında 7 genel ticaret heyeti programı (Fas, Etiyopya, Gana, Angola, Kenya, Tanzanya ve Kamerun) gerçekleştirildi, yılın geri kalanında ise Nijerya, Mısır, Tunus, Mozambik, Cezayir, Gabon, Moritanya ve Senegal'i içine alan 7 genel ticaret heyeti programı daha düzenlenmesi planlanıyor. Bu yıl 11 sektörel ticaret heyeti programı (Fas, Mısır, Nijerya, Güney Afrika, Libya, Kenya ve Etiyopya) gerçekleştirildi, yılın geri kalanında ise Nijerya'ya yönelik olarak bir sektörel alım heyeti programı daha planlanıyor. 2023 yılında 47 fuara milli katılım ve 122 fuara bireysel katılım desteği sağlandı."

Bakanlığın, Türk ürünlerini ve markalarını dünyanın her noktasında tanıtmak, ihracatını yapmak ve o bölgelere ulaştırılmasını sağlamak için çalışmalarını hız kesmeden devam ettirdiği belirtilen açıklamada, "Türkiye Yüzyılı'nda Türk markalarının uluslararası ekonomik sistemin içerisindeki rolünü güçlendirmek, uluslararası ticaretteki payını artırmak için politikalarımızın yenilerini üretmeye, halihazırda uygulanan politikalarımızı genişletmeye devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.