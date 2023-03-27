''Türkiye bor karbür üretiminde dünyanın ilk beş ülkesi arasına girdi''

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 85 milyon insanı derinden etkilediğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 2000 yılı öncesi binaların zarar gördüğünü ifade eden Karahocagil, "Nasıl yaşanan diğer afetlerde verilen sözler tutulup evler hak sahiplerine verildiyse, kimsenin endişesi olmasın, inşallah bu depremde de evleri, iş yeri yıkılan vatandaşlarımıza, afetlere daha dirençli zemin artı üç katlı evler inşa edilerek hak sahiplerine verilecektir." dedi.

Balıkesir'de bor karbür tesisinin faaliyete geçtiğini anımsatan Karahocagil, faaliyete geçirilen tesisin yıllık 1 ton bor karbür kapasitesinin bulunduğunu bildirdi.

"Türkiye, bor karbür üretiminde ABD, Çin, Rusya, Almanya ile birlikte dünyanın ilk beşi arasına girdi." diyen Karahocagil, açılan tesisin ülke ekonomisine doğrudan yıllık 35-40 milyon dolar gelir sağlayacağını ifade etti.