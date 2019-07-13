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Türkiye bu tohumları bekliyor, boyu 5 metreye ulaştı

Türkiye’nin kenevir üretim merkezi belirlenen Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 150 yıllık yerli tohumla ekilen kenevirlerin boyu 5 metreye ulaştı. Bu sene 160 dönüme ekilen yerli kenevirden elde edilecek tohumları tüm Türkiye bekliyor.

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Türkiye’de ruhsatlı ekim yapılan yerlerden birisi olan Samsun’un Vezirköprü ilçesine bağlı Narlısaray Mahallesi’nde vatandaşlar, bu sene ilk kez geleneksel yöntemlerin dışında yaptıkları kenevir üretimi meyvelerini vermeye başladı. Mart ayının sonunda toprakla buluşturulan kenevir tohumları şu an itibariyle bazı tarlalarda 5 metreye kadar büyüdü. Çiftçiler bu sene yerli tohumlardan 10 ton kenevir tohumu üretip, seneye 100 ton tohum elde etmeyi amaçlıyor. Kenevirin lifinden yararlanacak üreticiler kenevirlerini bu günlerde sökerken, tohum üretecek çiftçiler ise eylül ayında hasada başlayacaklar. Bu sene 160 dönüme ekilen kenevirin tohumlarıyla seneye 2 bin dönüm alanda kenevir yetiştirilmesi hedefleniyor.
  

“ÜRETECEĞİMİZ 10 TON TOHUMLA 2 BİN DÖNÜMLÜK ALANDA KENEVİR ÜRETMEK İSTİYORUZ”

Bu yıl elde ettikleri tohumlarla 160 dönüm olan ekili kenevir arazisini seneye 2 bin dönüm alana çıkarmak istediklerini ifade eden Narlısaray Mahallesi Muhtarı Ali Sezgen, “Narlısaray’da da yıllardır kenevir ekimi yapıyoruz. Bu sene kenevir üretimine büyük bir ilgi var. Bu sene 160 dönüm tohumluk kenevir ektik. İnşallah kenevirin Türkiye’yi kalkındıracak seviyeye getireceğini düşünüyoruz. Bu zamana kadar keneviri el işçiliği ile topladık. Bundan sonraki süreçte iş makineleriyle toplanmasını ümit ediyoruz. Eğer işleri makineleştirirsek, Türkiye’de kenevir ekiminin daha çok yaygınlaşacağına inanıyoruz. Çiftçiler, keneviri liflik olarak ektilerse bugünlerde toplayabilirler. Tohumluk ekenler için hasat eylülde başlayacak. Bu sene 10 ton tohum üretmeyi hedefliyoruz. Bu hedefi tutturursak, seneye mahallenin yüzde 70’i kenevir ekmeyi düşünüyor. Bu da 2 bin dönümlük bir alana kenevir ekilmesi anlamına geliyor. Daha önceden de fabrika kurmak isteyenlere 14 dönümlük arazimi bağışlayacağımı belirtmiştim. Mahallelilerden de böyle bir durum olursa arsa bağışlayacak olanlar var. Önemli olan üretimin arttırılıp, ekonomiye kazandırılması” dedi.
  

“YERLİ KENEVİRİ NE KADAR SULARSANIZ O KADAR BÜYÜYOR”

 
40 yıldır kenevir üreticisi Bekir Koç, “Keneviri ekersiniz, 1 ay sonra çapasını yapıp, en az 3 kere de sularsınız. Kaç sefer sularsanız, o kadar büyür. 3 defa sularsanız 3 metre, 5 defa sularsanız 5 metre uzunluğa ulaşır. Bu işte teknolojiden yararlanmamız lazım. Yani makineleşmeden bu işi yapmak çok zor. Sanayileşme olmazsa, memleketimizde kenevir yetiştirecek genç nesil yok. Kenevir hasadı makinelerle yapılırsa, kişi başına 100 dönüm kenevir eken bile olur. Biz Vezirköprü’de en az 150 senedir bu yerli tohumumuzu kullanıyoruz. Bizim tohumumuz oldukça uzun boylara ulaşıyor. Başka tohumlar burada yetişmedi, tohumumuz kaç sefer sulanırsa o kadar uzar” diye konuştu.
  

“KENEVİR İHTİSAS ORGANİZE ALANI İLAN ETTİK”

 
Vezirköprü’ye kenevir yatırımcılarını beklediklerini belirten Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis ise, “Vezirköprü’de kenevir hem istihdam hem imalat hem de üretim üzerine olsun hedeflerimize adım adım yaklaşıyoruz. Bu yıl tohum üretimi devam ediyor. 10 ton tohum üretmeyi hedefliyoruz. Bu üretim fitilin ateşlenmesi için yetiyor. İnşallah 2020-2021 yıllarında tohumu çoğaltarak, kenevirin ekim alanını artırmak istiyoruz. İmalat ile ilgili de yakın bir alanda Kenevir İhtisas Organize Alanı ilan ediyoruz. Altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Kısa bir süre zarfında da kenevir yatırımcılarına Kenevir İhtisas Organize Alanında yatırım yapabilirsiniz diye kendilerine sunacağız. İşletme, yer ve ruhsat konusunda işlemlerimizi hızlı bir şekilde sürdüreceğiz. 2013 yılından 2019 yılına kadar kenevir ekimi ilçemizde 9 dönümlük alana kadar inmişti. Biz bırakmadık ve tohumumuza sahip çıktık. Keneviri ilçemize ve ülkemize kazandıracağız. Çünkü kenevir, kozmetik, ilaç, otomotiv, giyim, inşaat sektörü gibi birçok alanda kullanılıyor. Çalışmalarımız da tüm hızıyla sürüyor” şeklinde konuştu.
 
Türkiye’de izin verilen bölgelerde kenevir üretmek isteyenler, Vezirköprü ilçesine bağlı Narlısaray Mahallesi’nde yetiştirilen kenevirlerin tohumlarından almak istiyor. 

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