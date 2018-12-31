Türkiye, bu yıl bor madeninde 1 milyar doları aşkın gelirle rekor kırdı

Toplam 3,3 milyar ton rezerviyle dünya bor yoğunluğunda yüzde 73'lük pay ile ilk sırada yer alan Türkiye, bu yıl bor madeninden rekor gelire ulaştı. Çoğunluğu ham madde ve yarı mamul olmak üzere bordan elde edilen ürünlerle 2018’de 1 milyar dolarlık ihracat sınırını aştıklarını belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Bu sene satış 2 milyon 420 bin tona çıktı ve Türkiye tarihi rekorunu kırdı” dedi. Bor madeninde yüksek katma değerli mamul üretecek çalışmalara da hız verdiklerini ifade eden Dönmez, Eti Maden İşletmelerinin, özellikle savunma sanayiinde kullanılan bor karbür gibi ürünlerle ilgili üretime geçeceğinin bilgisini verdi. Konuya ilişkin Dönmez, “Görüşmeler belirli bir noktaya geldi, inşallah en kısa süre içerisinde kamuoyuyla da paylaşmış olacağız” ifadesini kullandı.

YÜKSEK KATMA DEĞERLİ BOR ÜRETİMİ BAŞLIYOR

Bor madenini katma değeri yüksek ürün haline dönüştürmek için ileri teknoloji bor karbür üretim tesisi kurulumuna yönelik Eti Maden İşletmeleri, Çin’in Dalian Jinma firması ile “teknoloji transferi mutabakatı” protokolünü geçtiğimiz haftalarda imzalamıştı. Bu sayede borun, ham madde halindeyken 200 doları bulan birim ücretinin, 40 bin dolara varan fiyatlara çıkarılıp yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülmesi hedefleniyor. Söz konusu bor karbür tesisinin temelinin Balıkesir’de önümüzdeki birkaç hafta içinde atılması bekleniyor.

(Yeni Şafak)