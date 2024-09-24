İSTANBUL 27°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Eylül 2024 Salı / 21 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,141
  • EURO
    38,0568
  • ALTIN
    2880.82
  • BIST100
    10076.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Ekonomi

Türkiye çelikte gaza bastı

Küresel ham çelik üretimi, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 gerileyerek 144,8 milyon tona düşerken, Türkiye'nin üretimi yüzde 13,8 artışla 3,1 milyon tona çıktı.

AA24 Eylül 2024 Salı 13:54 - Güncelleme:
Türkiye çelikte gaza bastı
ABONE OL

Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), ağustos ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, küresel ham çelik üretimi, Ağustos 2024'te geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,5 azalarak 144,8 milyon tona geriledi.

Söz konusu dönemde çelik üretimi Çin'de yüzde 10,4 azalarak 77,9 milyon ton, Rusya'da yüzde 11,5 düşerek 5,8 milyon ton, İran'da yüzde 9,9 gerileyerek 1,4 milyon ton, Japonya'da yüzde 3,9 azalışla 6,9 milyon ton, Güney Kore'de yüzde 2,2 düşüşle 5,5 milyon ton oldu.

Türkiye'nin ham çelik üretimi ise ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,8 artışla 3,1 milyon tona yükseldi.

Ağustosta çelik üretimi yıllık bazda Hindistan'da yüzde 2,6 artarak 12,3 milyon ton, ABD'de yüzde 0,7 artarak 7 milyon ton, Almanya'da yüzde 0,5 yükselişle 2,9 milyon ton, Brezilya'da yüzde 7,3 yükselişle 3 milyon ton olarak belirlendi.

  • ham çelik üretimi
  • Küresel üretim
  • Türkiye üretimi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.