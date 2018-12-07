Türkiye çok güçlü marka bir satıcı gibi pazarlayın

Modern pazarlamanın babası’ olarak tanımlanan dünyaca ünlü yönetim ve pazarlama gurusu Prof. Dr. Philip Kotler, ‘Pazarlama Bakanlığı kurun’ önerisinde bulundu. Dünya Pazarlama Zirvesi için geldiği İstanbul’da gazetecilerle bir araya gelen Prof. Dr. Kotler, İstanbul ve Türkiye’nin çok özel ve güçlü bir marka olduğunu vurgulayarak, “ABD’li dostlarımla konuşuyorum; Paris’e gitmekten sıkıldılar. İtalya’ya da gidebilirler ama buraya gelmek istiyorlar. Türkiye ve İstanbul çok özel bir marka ama markanızı bir satışçı gibi pazarlamanız gerekiyor. Türkiye hakkında kısa ve öz mesajınız olmalı. ‘İstanbul’dan sevgilerle’ gibi” dedi.

BAKANLIK KURUN

Bu konuda Brüksel örneğini veren Kotler “Biraz para ayırdılar. ABD’li gazetecileri bir hafta ağırlayıp şehirde gezdirdiler. Onlar da ülkelerine döndüklerinde gazetelerinde yazdılar ve turistler Brüksel’e akın etti. Sizin de gazetecileri buraya çağırmanız lazım. New York Times’da yazılarınızın çıkması lazım. Böylelikle buraya gelen turist sayısı iki katına çıkacaktır. Bu benim İstanbul’a bu beşinci gelişim. Turist olarak da gelmeyi isterim” dedi. Kotler, etkileyici bir marka olarak gördüğü İrlanda’nın pazarlama bakanlığı kurduğunu belirterek, “Bence her ülkenin bir pazarlama bakanlığı olmalı. Belki ticaret bakanlığının altında bir birim de olabilir ama birine bu konuda bir sorumluluk verilmeli” önerisinde bulundu.

SİZİ MERAK EDİYORLAR

Konuşmasında, İtalya’nın marka başarılarından örnek veren Kotler, “Sizin kültürünüz dünya tarafından merak ediliyor. İddianız var, gelenek var, istek var, gideceğiniz yön var. Öncelikle markaları oluşturmada bir beceri oluşturmamız lazım. Para da lazım ama fikir olmalı. Sizin markanızın bir mükemmellik standardı oluşturmaması için hiçbir sebep yok. İyi medya kanallarını seçmeniz de size akılda kalan sloganları oluşturma fırsatı sağlayacak. Sadece geleneksel reklamcılıkla kalmak doğru değil. Artırılması gereken konulardan biri kesinlikle dijital” ifadelerini kullandı. Kotler, Türk iş dünyasında başarılı olma arzusunun çok fazla olduğunu, buna saygı duyduğunu söyledi.

GENÇLER İŞ KURUYOR

Kotler, Türkiye’de bilgisayarı iyi kullanan bir genç nesil olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti: “Buna dayanarak işlerini geliştirebilirler. Benim ülkemdeki gençler bir yerde çalışmak değil, kendi şirketini kurmak istiyor. Aslında çoğu şirket akıllı, gençleri teşvik ediyor. Şirketlerin belki kendilerinin ne yaptıklarını düşünmeleri gerekiyor. Kişileri nasıl teşvik edebilirler, buna önem vermeliler. Toyota’yı örnek verdiler. Herkes Toyota’yı çok seviyor. Çünkü şirket onları çok önemsiyor ve doğru muamele ediyor.”

Prof Kotler’i İstanbul’a getinen İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ise “Kotler gibi bir ismi ağırlamak, İstanbul’a yeni bir ufuk ve vizyon kazandırdı. İstanbul’daki zirve kapsamında 4 binden fazla kişiye yüz yüze, on binlerce kişiye ise sosyal medya hesaplarından canlı yayınla ulaşıldı” dedi.