Türkiye çok güçlü marka bir satıcı gibi pazarlayın
Dünyaca ünlü pazarlama gurusu Prof. Dr. Philip Kotler “Türkiye ve İstanbul çok özel bir marka ama bir satışçı gibi pazarlamanız gerekiyor” dedi. Prof. Dr. Kotler “Pazarlama Bakanlığı kurun” önerisinde de bulundu.
- YAŞAR KIZILBAĞ
Modern pazarlamanın babası’ olarak tanımlanan dünyaca ünlü yönetim ve pazarlama gurusu Prof. Dr. Philip Kotler, ‘Pazarlama Bakanlığı kurun’ önerisinde bulundu. Dünya Pazarlama Zirvesi için geldiği İstanbul’da gazetecilerle bir araya gelen Prof. Dr. Kotler, İstanbul ve Türkiye’nin çok özel ve güçlü bir marka olduğunu vurgulayarak, “ABD’li dostlarımla konuşuyorum; Paris’e gitmekten sıkıldılar. İtalya’ya da gidebilirler ama buraya gelmek istiyorlar. Türkiye ve İstanbul çok özel bir marka ama markanızı bir satışçı gibi pazarlamanız gerekiyor. Türkiye hakkında kısa ve öz mesajınız olmalı. ‘İstanbul’dan sevgilerle’ gibi” dedi.
BAKANLIK KURUN
Bu konuda Brüksel örneğini veren Kotler “Biraz para ayırdılar. ABD’li gazetecileri bir hafta ağırlayıp şehirde gezdirdiler. Onlar da ülkelerine döndüklerinde gazetelerinde yazdılar ve turistler Brüksel’e akın etti. Sizin de gazetecileri buraya çağırmanız lazım. New York Times’da yazılarınızın çıkması lazım. Böylelikle buraya gelen turist sayısı iki katına çıkacaktır. Bu benim İstanbul’a bu beşinci gelişim. Turist olarak da gelmeyi isterim” dedi. Kotler, etkileyici bir marka olarak gördüğü İrlanda’nın pazarlama bakanlığı kurduğunu belirterek, “Bence her ülkenin bir pazarlama bakanlığı olmalı. Belki ticaret bakanlığının altında bir birim de olabilir ama birine bu konuda bir sorumluluk verilmeli” önerisinde bulundu.
SİZİ MERAK EDİYORLAR
Konuşmasında, İtalya’nın marka başarılarından örnek veren Kotler, “Sizin kültürünüz dünya tarafından merak ediliyor. İddianız var, gelenek var, istek var, gideceğiniz yön var. Öncelikle markaları oluşturmada bir beceri oluşturmamız lazım. Para da lazım ama fikir olmalı. Sizin markanızın bir mükemmellik standardı oluşturmaması için hiçbir sebep yok. İyi medya kanallarını seçmeniz de size akılda kalan sloganları oluşturma fırsatı sağlayacak. Sadece geleneksel reklamcılıkla kalmak doğru değil. Artırılması gereken konulardan biri kesinlikle dijital” ifadelerini kullandı. Kotler, Türk iş dünyasında başarılı olma arzusunun çok fazla olduğunu, buna saygı duyduğunu söyledi.
GENÇLER İŞ KURUYOR
Kotler, Türkiye’de bilgisayarı iyi kullanan bir genç nesil olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti: “Buna dayanarak işlerini geliştirebilirler. Benim ülkemdeki gençler bir yerde çalışmak değil, kendi şirketini kurmak istiyor. Aslında çoğu şirket akıllı, gençleri teşvik ediyor. Şirketlerin belki kendilerinin ne yaptıklarını düşünmeleri gerekiyor. Kişileri nasıl teşvik edebilirler, buna önem vermeliler. Toyota’yı örnek verdiler. Herkes Toyota’yı çok seviyor. Çünkü şirket onları çok önemsiyor ve doğru muamele ediyor.”
Prof Kotler’i İstanbul’a getinen İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ise “Kotler gibi bir ismi ağırlamak, İstanbul’a yeni bir ufuk ve vizyon kazandırdı. İstanbul’daki zirve kapsamında 4 binden fazla kişiye yüz yüze, on binlerce kişiye ise sosyal medya hesaplarından canlı yayınla ulaşıldı” dedi.
TRUMP, BENCİL BİR ADAM VE HİÇBİR ŞEY BİLMİYOR
Prof. Dr. Kotler, ülkeleri hedef almanın, gümrük tarifelerini yükseltmenin ABD’yi başarıya götürüp, götürmeyeceği sorusu karşısında, şunları söyledi: “Trump pek çok bakımdan çok çelişkili bir kişi. Şu anda ABD’yi tamamen böldü. Ülkenin yarısı onu başkanlıktan indirmek ve cezalandırmak istiyor. İnsanların yüzde 40’ı ise onu destekliyor, onunla eğleniyor. Egoist, bencil bir adam ve hiçbir şey bilmiyor. Herhangi bir şey okumuyor ve kimseyi dinlemiyor. O bu dünyada yaşamıyor, kendi zihninde yaşıyor. Onun için özür diliyoruz. Sürekli duvarlar örüyor ama insanlar paraşütlerle, dronlarla gelecek. Öyle bir dönüşüm olacak ki... Trump geçici. Eğer demokratlar doğru adayı bulursa 2020’de gidecek. Ben Michael Bloomberg’i beğeniyorum. New York’u yönetti. Trump bir iş adamıydı ama şirketini çok kötü yönetiyordu. Örneğin Starbucks’ı yöneten kişinin ABD’yi yönetmesini isterim.”
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