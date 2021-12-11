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Ekonomi

Türkiye dahil 5 ülke katıldı! Bakanlık açıkladı: Ortak çıkarlara mutabık kalındı

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye dahil 5 ülkenin katıldığı Kafkasya'da iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan 3+3 Bölgesel İstişareleri'nde tüm katılımcıların ortak çıkarlarına ilişkin pratik konulara odaklanması üzerinde mutabık kalındığını bildirdi.

AA11 Aralık 2021 Cumartesi 00:19 - Güncelleme: 11 Aralık 2021 Cumartesi 00:43
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 3+3 Bölgesel İstişareleri'nin ilk toplantısının bugün Dışişleri Bakan Yardımcıları seviyesinde Moskova'da düzenlendiği belirtildi.

Türkiye'nin Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığında bir heyetle temsil edildiği bu ilk toplantıya Rusya'nın yanı sıra Azerbaycan, Ermenistan ve İran'ın da katıldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Toplantıda, bölgesel iş birliğinin çok boyutlu olarak ilerletilmesi konusunda yapıcı görüş alışverişi yapılmış, istişarelerin tüm katılımcıların ortak çıkarlarına ilişkin pratik konulara odaklanması üzerinde mutabık kalınmıştır. Barış ve istikrarı güçlendirmek amacıyla atılacak güven artırıcı adımlar bağlamında ticaret, ekonomi, ulaştırma, kültür ve insani konulara öncelik verilmesi öngörülmüştür. Beş ülkenin temsilcileri, çalışmalarında esnek bir format benimsenmesi hususunda mutabık kalmış ve Gürcistan'ın da bilahare istişarelere katılmasına ilişkin temennilerini ifade etmiştir."

Açıklamada, söz konusu istişarelerin çalışma usullerinin gelecek dönemde Dışişleri Bakanlıkları arasında yapılacak temaslarla kesinleştirileceği kaydedildi.

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