Türkiye dahil 7 ülke bulunuyor! Birinci teklif çağrısı açıldı

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığının ulusal otoritesi olduğu Karadeniz Havzası'nda Sınır Ötesi İşbirliği (SÖİ) Programı'nın 2021-2027 dönemi birinci teklif çağrısı yayımlandı.



AB Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 72 milyon avro bütçeli program kapsamında Bulgaristan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Türkiye, Ukrayna ve Yunanistan'ın program alanında yer alan bölgelerinde faaliyet gösteren kurumların kurdukları ortaklıklar aracılığıyla sunduğu projeler kabul edilecek.

Türkiye'den İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çankırı, Sinop, Samsun, Tokat, Çorum, Amasya, Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den başvuru yapılabilecek.

Başvurular, 4 Temmuz'a kadar sürecek.

Söz konusu ilk çağrı ile 25 il, rekabetçilik ve çevre alanında 35,77 milyon avro tutarında hibeden yararlanacak.

- "BU KONUDAKİ TECRÜBEMİZ VE POTANSİYELİMİZ YÜKSEK"



Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, konuya ilişkin değerlendirmesinde, 2007'den beri katılım sağladıkları programın Türkiye'nin bölgedeki ülkelerle işbirliğini ilerletmesine önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Büyükelçi Bozay, 2007-2013 döneminde 38 milyon avro bütçe ayrılan programda 37'si Türk ortaklı toplam 62 projeyi başarıyla uyguladıklarına dikkati çekerek, 2014-2020 döneminde ise toplam bütçesi 53,9 milyon avro olan program kapsamında işletmelerin ve girişimciliğin teşvik edilmesi, çevrenin korunması gibi konularda 28'i Türk ortaklı toplam 55 projeye finansman sağlandığını vurguladı.

2021-2027 döneminde program bütçesinin daha da arttığını ve şu an 72 milyon avroluk imkandan söz ettiklerini kaydeden Büyükelçi Bozay, "Gelecek dönemde ülkemizin ihtiyaçlarıyla örtüşecek şekilde rekabetçilik, akıllı teknolojiler, yeşil dönüşüm, çevrenin korunması ve düşük karbon tüketiminin sağlanması gibi alanlarda proje uygulamak mümkün olacak. Ülke olarak 15 yılı aşkın bir süredir sınır ötesi işbirliği projesi uyguluyoruz, dolayısıyla bu konudaki tecrübemiz ve potansiyelimiz yüksek." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçi Bozay, çağrı kapsamında proje tekliflerinden Türkiye'deki kuruluşların Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Moldova, Gürcistan ve Ermenistan'daki kuruluşlar ile ortaklaşa geliştirecekleri projeler aracılığıyla yararlanabileceğini aktardı.

Programdan Edirne'den Artvin'e Karadeniz Havzası'nda bulunan 25 şehrin faydalanacağını kaydeden Büyükelçi Bozay, bu illerdeki valilik, kaymakamlık, belediye, üniversite, oda, iş dünyası kuruluşları ve STK'ler gibi kar amacı gütmeyen kuruluşların proje başvurusunda bulunabileceğini dile getirdi.

Büyükelçi Bozay, proje başına sağlanan hibe desteğinin 1,5 milyon avroya kadar olabileceğine dikkati çekerek, kamu kurumlarını, üniversiteleri ve sivil toplum kuruluşlarını diğer ülkelerle ortaklık kurmaya ve proje sunmaya davet etti.

Teklif çağrısı duyurusuna ve programa dair ayrıntılı bilgiye AB Başkanlığının internet sitesinden ulaşılabilir.