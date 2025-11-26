İSTANBUL 19°C / 12°C
  Türkiye doğalgazda kışa hazır! Depolar yüzde 100 doluluğa ulaştı
Ekonomi

Türkiye doğalgazda kışa hazır! Depolar yüzde 100 doluluğa ulaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi yüzde 100 doluluğa ulaştığını açıkladı. 24 TV'nin yakından inceleme fırsatı bulduğu tesisin, günlük 75 milyon metreküplük geri üretim kapasitesine sahip olduğu ve Türkiye'nin doğalgazda kış tüketiminin üçte birini karşılayacağı ifade edildi.

HABER MERKEZİ26 Kasım 2025 Çarşamba 20:23 - Güncelleme:
Türkiye doğalgazda kışa hazır! Depolar yüzde 100 doluluğa ulaştı
Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi yüzde 100 doluluğa ulaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yaptığı açıklamada "Türkiye kışa hazır" dedi.

HEDEF 6 MİLYAR METREKÜP

24 TV'nin özel haberine göre, Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi, Türkiye'nin ilk doğalgaz deposu olma unvanına sahip.

4.6 milyar metreküp kapasiteye sahip tesisin 2028'de bu kapasitenin 6 milyar metreküpe çıkarılması hedefleniyor.

Tesis, doğalgaz tedarikinde yaşanabilecek olumsuzlara karşı Türkiye'yi korunaklı kılıyor.

Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi, aynı zamanda Avrupa'daki en büyük depolama tesisi olma özelliğini taşıyor.

HEM DEPOLAMA HEM ÜRETİM TESİSİ

Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi'nin geri üretim kapasitesi, Türkiye'nin kış tüketiminin üçte birine denk geliyor.

İhtiyaç duyduğu elektrik enerjisinin tamamını rüzgâr enerjisinden kendisi üreten tesis, günlük 75 milyon metreküplük geri üretim kapasitesine sahip.

