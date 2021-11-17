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Ekonomi

Türkiye dördüncü sondaj gemisini filosuna kattı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Fatih, Yavuz ve Kanuni sondaj gemilerinin ardından dördüncü sondaj gemisini de filosuna kattığını bildirdi.

AA17 Kasım 2021 Çarşamba 14:00 - Güncelleme: 17 Kasım 2021 Çarşamba 14:01
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Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gemimizin alınmasında büyük emekleri geçen Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Karadeniz gazını 2023'e yetiştirmek için 7/24 ter döken tüm çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Paylaşılan infografikte, 238 metre uzunluk, 42 metre genişlik ve 68 bin gross ton ağırlığındaki geminin 12 bin 200 metre maksimum sondaj derinliğine sahip olduğu kaydedildi.

7. nesil üstün teknolojiye sahip dördüncü sondaj gemisinin maksimum operasyon derinliğinin 3 bin 600 metre, kule yüksekliğinin 104 metre ve mürettebat kapasitesinin ise 200 kişi olduğu bilgisi paylaşıldı.

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