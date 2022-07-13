Türkiye dünyada ilk sırada: Borda rekor bekleniyor

Türkiye'nin bor ve bor ürünleri ihracatı ilk 6 ayda geçen yıla göre yüzde 9 artarak 564 milyon dolara çıktı. Dünyanın en büyük bor rezervine sahip olan Türkiye, son yıllarda attığı adımlarla bu ürünü katma değerli olarak daha fazla ülkeye sattı. Önceki yıllarda toprağın altından çıktığı gibi ihraç edilen ve satılan bor, artık yarı mamul ve mamul olarak da Türkiye'de üretilmeye başlandı.

Son yıllarda borun katma değerini artırmak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı öncülüğünde gerçekleşen adımlar da meyvesini vermeye başladı.

Bakan Fatih Dönmez'in de üzerinde hassasiyetle durduğu bor madeninde atılan adımlar neticesinde 2021'de 1 milyar 30 milyon dolarlık satış gerçekleşti. Bu rakam aynı zamanda rekor olarak kayıtlara geçti.

MİKTAR DÜŞTÜ DEĞER ARTTI

Sabah'ın haberine göre, Bu yıl içinde de atılan adımlar ve kurulan bağlantılarla bor ihracatında 2022, rekor hedefiyle başladı. Geçen yılın 6 ayında yaklaşık 1,32 milyon ton bor ürünleri ihracatından 516 milyon dolar gelir sağlandı.

Eti Maden ekiplerinin "katma değerli ürün" çalışmaları sonucu, bu yıl miktar düşerken ihracat değeri arttı. Yılın 6 ayında 1,26 milyon ton bor ürünleri karşılığında 564 milyon dolarlık satış gerçekleşti. Böylece bor ürünleri satışında değer bazında yüzde 9'luk artış yakalandı.

Bor ihracatında ilk 5 ülke ise Çin, ABD, Hindistan, Hollanda ve Rusya olarak kayıtlara geçti.

YENİ TESİSLER KURULDU

Bor üretiminde ve ihracatında çıtayı yükselten Türkiye, bu alanda yatırımlarına da devam ediyor. Borun katma değeri artırmak için atılacak en önemli adımlardan olan bor karbür üretim tesisi bunlarda biri.

Yılda yaklaşık bin ton üretimin planlandığı tesisin bu yıl performans testine başlaması düşünülüyor. Ferrobor Üretim Tesisi de dikkat çeken bir diğer yatırım. Ferrobor ürünü için 800 ton/yıl kapasiteli üretim tesisinin temelinin bu yıl atılması hedefleniyor.

Kırka'da 600 ton/yıl ve Bandırma'da 100 ton/yıl kapasiteli lityum karbonat üretim tesisi kurulması için gerekli etüt ve projelendirme çalışmalarının 2022 sonunda tamamlanması, sonrasında tesislerin yapım işi ihalesine çıkılması da düşünülüyor.

HEDEF 1.1 MİLYAR DOLAR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, daha önceki açıklamalarında "Geçen yıl rekor kırdığımız bor ve bor ürünleri satışında bu yıl hedefimiz 1,1 milyar dolar.

Miktar olarak ise 2 milyon 500 bin ton bor satma hedefindeyiz. Bu satışların bağlantısının şimdiden yapılması borda yeni bir rekorun geleceğinin en net göstergesi" açıklamasında bulunmuştu.