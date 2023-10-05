Türkiye ekonomisi büyüyor: Dünya Bankası da tahminini yükseltti

Banka, Avrupa ve Orta Asya bölgesi için hazırladığı Ekonomik Güncelleme Raporu'nu "Yavaş Büyüme, Artan Riskler" başlığıyla yayımladı.

Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerin de yer aldığı raporda, dayanıklı tüketici talebi ve azalan politika belirsizliği nedeniyle ülkenin ekonomik büyüme tahmininin yüzde 3,2'den 4,2'ye çıkarıldığı bildirildi.

Raporda, Türk ekonomisinin gelecek yıl yüzde 3,1 ve 2025'te yüzde 3,9 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Dünya Bankası, haziran ayındaki tahminlerinde Türk ekonomisinin 2024'te yüzde 4,3, 2025'te 4,1 büyüyeceğini öngörmüştü.

Raporda, tüketimin çift haneli oranlarda artması ve hükümet harcamalarının güçlü seyrini sürdürmesiyle Türkiye'nin yüzde 3,8'lik ikinci çeyrek büyümesinin de olumlu yönde şaşırttığı ifade edildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizlerini mayıs ayından bu yana kümülatif olarak 2 bin 150 baz puan artırmasıyla para politikasında daha fazla normalleşmeye doğru bir değişim başladığına işaret edilen raporda, seçimlerden bu yana borç ve hisse senedi portföyü girişlerinin hızlanarak döviz rezervleri üzerindeki baskıyı hafiflettiği aktarıldı.

AVRUPA VE ORTA ASYA BÖLGESİNİN EKONOMİK BÜYÜME TAHMİNİNDE YUKARI YÖNLÜ REVİZYON



Raporda, Avrupa ve Orta Asya bölgesindeki yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomiler için 2023 yılı büyüme tahmininin de yüzde 1,4'ten 2,4'e çıkarıldığı aktarıldı. Raporda, büyümedeki hızlanmanın savaşın etkilediği Ukrayna ve Orta Asya için tahminlerdeki iyileşmeyi, Türkiye'deki tüketici dayanıklılığını ve Rusya'da askeri ve sosyal transferlere yönelik kamu harcamalarında kaydedilen artış sayesinde beklenenden iyi büyümeyi yansıttığı da ifade edildi.

Raporda, Rusya ve Ukrayna dışarıda tutulduğunda, bölgenin bu yıl yüzde 3 büyümesinin beklendiği, büyümenin Kovid-19 salgını öncesi uzun vadeli ortalamalara göre zayıf kaldığı vurgulandı.

Genel olarak, Avrupa ve Orta Asya bölgesindeki ülkelerin yarısında büyümenin bu yıl 2022'ye göre daha yavaş olması veya çok az değişiklik göstermesinin beklendiğine işaret edilen raporda, 2024-25 döneminde, bölgenin en büyük ticaret ortağı olan Avrupa Birliği'ndeki zayıf büyümenin, yüksek enflasyon, sıkılaşan finansal koşullar ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yayılma etkileri sebebiyle büyümenin yıllık yüzde 2,6 olacağının öngörüldüğü bildirildi.

AŞAĞI YÖNLÜ RİSKLER GÖRÜNÜMÜ GÖLGELİYOR



Raporda, aşağı yönlü risklerin Avrupa ve Orta Asya bölgesindeki yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomiler için görünümü gölgelediği ifade edilerek, küresel emtia piyasalarındaki yüksek oynaklık ve enerji fiyatlarındaki hızlı artış karşısında enflasyonun yüksek seviyelerde kalmaya devam edebileceği kaydedildi.

Dünya Bankası'nın raporunda, küresel finansal piyasaların, sıkılaşan finansman koşulları sebebiyle daha oynak ve kısıtlayıcı hale gelebileceğinin altı çizildi.

Raporda, Ukrayna ekonomisinin, 2022 yılında yüzde 29,1'lik daralmadan sonra, daha istikrarlı elektrik temini, artan kamu harcamaları, devam eden donör destekleri, daha iyi gerçekleşen hasat ve bazı ihracatların ülkenin batı sınırları üzerinden yeniden yönlendirilmesi sayesinde bu yıl yüzde 3,5 büyümesinin beklendiği belirtildi.

Rusya'da, artan kamu harcamalarının ve dirençli tüketimin, 2023'te yüzde 1,6'lık büyüme sağlaması, kapasite kısıtları ve yavaşlayan tüketici talebi sebebiyle büyümenin zayıflayarak 2024'te yüzde 1,3'e, 2025'te 0,9'a inmesinin öngörüldüğü de aktarıldı.

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